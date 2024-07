Dar nu despre Trump vreau să scriu acum.

La Convenția Republicanilor de acum câteva zile, dincolo de nominalizarea oficială pentru alegerile Prezidențiale SUA, a fost desemnat și candidatul pentru funcția de vicepreședinte al SUA în persoana lui J.D. Vance.

Despre J.D. Vance nu mulți de la noi știau. Odată cu nominalizarea lui am început să îl descoperim. Și printre primele lucruri aflate, dincolo de faptul că este senator SUA aflat la primul mandat, în funcție din 2023, am aflat că memoriile lui publicate în 2016, carte ce a fost Bestseller, a devenit film în 2020. Am văzut filmul aseară. Este pe Netflix.

Încă de la începutul filmului gândul m-a dus la Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush, considerat cel mai puternic vicepreședinte pe care SUA l-a avut vreodată. Sunt multe diferențe între cei doi, de la carieră, la funcții, etc. Totuși ambii au avut parte de ecranizări ale vieții lor. Sigur, și aici este o diferență. Viața lui Dick Cheney a fost ecranizată după ce acesta nu a mai avut funcții publice pe când ecranizarea despre J.D. Vance a fost realizată înainte ca acesta să ocupe vreo funcție publică.

JD Vance a avut parte de o ecranizare emoționantă, ecranizare inspirată de memoriile lui. O ecranizare care cu siguranță îl va duce cândva în poziția de a fi candidatul la Președinția SUA. Poate chiar pe fotoliul din Biroul Oval. Rămâne de văzut...