O treime dintre gravidele din România afirmă că nu au făcut analizele recomandate în sarcină

Sursa foto: pixabay.com

Peste 40% din decesele sub un an înregistrate în România, în 2021, au provenit de la copii care au avut la naștere o greutate mică sau/şi o vârstă de gestație sub 36 de săptămâni, multe dintre aceste decese putând fi prevenite dacă mama ar fi beneficiat de control medical în sarcină.