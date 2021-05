Grindeanu, despre cererea lui Năsui de amânare a dezbaterilor pe tema Legii 5G: Când eşti prost, nici măcar noile tehnologii nu te ajută să maschezi asta

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu critică decizia lui Claudiu Năsui de a amâna dezbaterile din Parlament asupra Legii pentru reţelele 5G și spune că „dacă s-a răzgândit brusc din pricina lobbyului puternic al Huawei – asta e deja treaba procurorilor”.

Grindeanu susține că Năsui, ca ministru, a fost de acord cu legea trecută prin Guvern, iar ca membru CSAT a votat pentru acest proiect, trimis apoi la Parliament pentru dezbatere în regim de urgență.

„După ce, din Opoziție, USR se bătea cu pumnii în piept cât de pro-american și pro-european este, acum, la Putere, ne arată fix contrariul! Ministrul Năsui cere azi amânarea dezbaterilor pe legea care blochează participarea Huawei la licitația 5G, șocând pe toată lumea”, spune prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu pe pagina sa de socializare.

Și premierul Florin Cîțu s-a arătat surprins, joi dimineață, de solicitarea ministrului Economiei. Acesta a precizat că va avea o discuție cu ministrul Economiei pe această temă.

„Şi mă suprinde o astfel de decizie. Nu ştiam că a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm şi clar: am aprobat un proiect de lege în Guvern şi l-am trimis şi în Coaliţie. Decizia a fost să treacă acest proiect de lege prin Parlament, cât mai rapid. Nu am avut această discuţie cu ministrul Economiei, o să o am. Nu înţeleg de ce ar încerca să amâne un astfel de proiect foarte important pentru industria tehnologică din România”, a spus premierul, întrebat ce crede despre cererea ministrului Economiei, Claudiu Năsui, ca Parlamentul să amâne dezbaterea proiectului Legii pentru rețelele 5G.

Pe de altă parte, m inistrul Economiei Claudiu Năsui spune că susține „fără echivoc” legea privind tehnologia 5G și că informația potrivit căreia ar fi împotriva acesteia „este o minciună”.

„Văd că circulă informația că aș fi împotriva legii privind 5G în România. Este o minciună. Am vorbit și cu premierul despre acest subiect. Ministerul economiei susține fără echivoc această lege”, a scris joi pe Facebbok Claudiu Năsui.

Acesta spune că a primit comunicări din partea Comisiei pe acest subiect deoarece „suntem punct național de contact cu comisia pentru Directiva 2015/1535”, astfel că ministerul este obligat să trimită aceste comunicări mai departe instituțiilor relevante.

„Comisia Europeană a trimis ministerului precizări în care sublinia că România pregătește o lege pentru introducerea infrastructurii 5G, care dacă ar conține reglementari de natură tehnică, potrivit Directivei 2015/1535, Comisia ar trebui notificată în privința lor”, a mai scris ministrul Economiei pe rețeaua de socializare.

Claudiu Năsui precizează că susține pe deplin adoptarea legislației privind 5G în România, iar în urma analizei făcute asupra legislației incidente, a caracterului de urgență a legii și a altor precedente la nivel european, procedura parlamentară de adoptare a legii poate merge mai departe.