Grindeanu, despre metroul spre Otopeni: Pe M6 lucrurile au fost reluate, acea sincopă ne-a pus într-o situaţie neplăcută

Grindeanu a făcut referire la decizia fostului ministru Cătălin Drulă care a considerat că nu se justifică, din punct de vedere al rentabilităţii, existenţa liniei de metrou Tokyo - Otopeni, care făcea legătura între complexul comercial Băneasa şi aeroport, deoarece ar străbate zona cu cea mai scăzută densitate a populaţiei din Bucureşti.



"Pe M6 lucrurile au fost reluate. Am avut acea sincopă, care a fost depăşită, nu comentez şi nu o să auziţi de la mine nici de rău nici de bine de priorităţile pe care le-au avut predecesorii mei. Nu mă interesează acest lucru. Când preiei un minister, îl preiei şi cu bune şi cu rele. Dacă nu vrei, nu te duci. Unul dintre predecesori a considerat că nu era fezabil şi nu era prioritate, cu toate deal-urile pe care, să zicem, le-am făcut de mulţi ani cu finanţările japoneze şi aşa mai departe. S-a revenit şi s-a şi semnat o parte, cred că în urmă cu câteva zile, dar voiam să clarific faptul că am revenit şi că totuşi acea sincopă de câteva luni ne-a şi pus într-o situaţie neplăcută. Dincolo de lungimea acestui agreement de finanţare cu Japonia ne-a şi pus într-o situaţie, eu zic, care nu ne face cinste. Am reluat, am avut discuţii cu ambasadorul japonez, mi-am cerut scuzele de rigoare, am intrat în această zonă. Pare că avem, aşa, o problemă când discutăm cu Japonia, că au mai fost predecesori de-ai mei în altă funcţie care au fugit de la vizita cu premierul Japoniei. Am reintrat cu toată forţa în acest program", a afirmat Grindeanu, la conferinţa "Constructor în România".



La rândul său, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, a dat asigurări că Bucureştiul va avea o linie de metrou care va lega aeroportul Otopeni de magistralele existente.



"Este un proiect major important pentru capitala noastră, pentru orice capitală europeană. Şi Bucureştiul va avea o linie de metrou care va lega aeroportul Otopeni de reţeaua existentă. Magistrala 6 va fi Gara de Nord - 1 Mai - Otopeni. Această magistrală a fost abordată din punct de vedere al structurii în două secţiuni, în două loturi, astfel încât pentru lotul 1 Mai - staţia Tokyo proiectare şi execuţie lucrări de structură s-a desfăşurat o procedură de licitaţie cu precalificare, câştigător fiind Asocierea Alsim Alarko şi Makyol, cu care am încheiat contractul pe 8 martie 2022, de Ziua femeii", a spus Miclăuş.



Potrivit acesteia, contractul prevede o perioadă de 8 luni de proiectare.



"Vreau să asigur cetăţenii că pentru fiecare etapă de implementare a acestui proiect noi vom acorda o atenţie deosebită, astfel încât impactul asupra lor şi riveranilor să aibă un grad cât mai scăzut. Ştim foarte bine că orice lucrare care se realizează într-un oraş are impact asupra locuitorilor, de aceea vom acorda o atenţie deosebită fiecărei etape", a dat ea asigurări.



Directorul general al Metrorex şi-a exprimat speranţa să se încheie cât mai curând un contract de structură şi pentru secţiunea Tokyo-Otopeni.



"Lotul 2 de structură se află în procedură de licitaţie. Este tot o licitaţie cu pre-calificare. După selectarea candidaţilor se vor evalua ofertele financiare şi tehnice şi sperăm cât mai curând posibil să avem şi un contract de structură pentru cealaltă secţiune, de la Tokyo la Otopeni'', a susţinut Mariana Miclăuş.