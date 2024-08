Guvernul aprobă patru măsuri pentru a-i ajuta pe fermierii afectați de secetă

Ministrul Florin Barbu a spus că se pune la punct un mecanism de asigurare la secetă a unei suprafețe agricole de 7 milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă și primăvară.

„Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noștri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Prin acest mecanism se va asigura o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, lucru care va duce, din discuțiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea creditării fermierilor români. Fondurile necesare pentru acest mecanism vin, pe de o parte, din contribuția de 3% din subvenția plătită de către fermieri, pe care o completăm cu aproximativ 17 milioane de euro anual din partea UE, din fondul de risc și la care se adaugă o contribuție de la bugetul de stat. Am avut discuții și cu compania de stat Eximbank Asigurări care dorește implicarea în gestionarea acestui mecanism”, spune ministrul Agriculturii, înainte de ședința de Guvern de miercuri.

De asemenea, s-a mers în ședința de Guvern cu o completare solicitată de fermieri la măsura „Creditul Fermierul” care are o dobândă fixă de 1,95%.

„În primul rând, creștem gradul de garantare de către Fondul de Garantare la 100% don fondurile puse la dispoziția Ministerului Agriculturii. Este nevoie de această modificare pentru a sprijini afacerile din agricultură și producția românească. În plus, creditul va putea fi utilizat și pentru rambursarea ratelor aferente anilor 2023 – 2024, astfel încât fermierii să poată trece cu bine de acest an extrem de dificil fără a avea presiunea ratelor. De asemenea, pot beneficia de această formă de creditare și fermierii care înregistrează credite restante potrivit bazei de date a Centrului Riscului de Credit, cu condițiile ca aceștia să dețină un proces verbal de constatare a calamităților din acest an. Pentru a asigura fondurile necesare, schema bugetului de ajutor de stat se majorează de la 1,4 miliarde la 1,8 miliarde lei fără a afecta deficitul bugetar”, mai spune Barbu.

În plus, se aprobă suspendarea de drept a creditelor care au o dobândă mai mare de 2% plus ROBOR, a ratelor restante, precum și a dobânzilor și comisioanelor scadente pentru fermierii care au un proces verbal de calamitate încheiat pentrtu anii agricoli 2023 și 2024.

„Suspendarea se face până la 31 decembrie 2025. Până la același termen se suspendă și acțiunile de executare silită pentru datorii către instituțiile bancare, IFN-uri, furnizori de utlități, furnizori sau distribuitori de imput-uri. Am gândit această măsură pentru a lua din presiunea uriașă de pe umerii fermierilor care, din cauza secetei, nu au producție și, prin urmare, nici fondurile disponibile pentru a achita aceste sume”, explică ministrul.

Florin Barbu a mai spus că în prezent MADR este la peste 80% cu finalizarea proceselor verbale de constatare a calamităților.

„Ne încadrăm în termenul asumat de 15 septembrie, astfel încât să putem acorda despăgubirile în cuantum de 1.000 de lei pe hectar înainte de începerea lucrărilor de toamnă”, a precizat ministrul Agriculturii.

(sursa: Mediafax)