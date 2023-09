Hotelierii și agențiile de turism mulțumesc presei pentru salvarea sezonului estival, prin combaterea știrilor false

Zvonurile care au apărut la începutul sezonului estival despre o așa-zisă contaminare a apei Mării Negre cu substanțe periculoase pentru viața oamenilor ar fi putut distruge turismul și ar fi băgat în faliment sute de hoteluri și agenții, însă combaterea la timp a știrilor false, de către jurnaliști, a salvat afacerile din acest sector economic și colectarea banilor la bugetul de stat, din turism, atât în România, cât și în Bulgaria. Jurnalul a fost primul ziar care a dezmințit zvonurile despre holeră și despre contaminarea mării cu substanțe petroliere. La fel s-a întâmplat și în legătură cu Delta Dunării, anul trecut și anul acesta.

Sezonul estival 2023 continuă până la finalul lunii septembrie, pe litoral, în România și în Bulgaria, fiind unul foarte bun pentru hotelierii din ambele țări și pentru agențiile de turism. „A fost un an extraordinar de bun, în care obiectivele pe care ni le-am propus s-au îndeplinit și le-am depășit. Am început sezonul cu emoții, pentru că turismul în general a pierdut în mai bine de doi ani de pandemie, apoi din cauza războiului din Ucraina. Am pregătit sezonul încă din octombrie anul trecut și bine am făcut, pentru că am stabilit strategiile cele mai potrivite. A crescut dorința oamenilor de a călători și de a petrece vacanțe cu oferte cât mai bune, iar noi am înregistrat creșteri de peste 50% pe destinația Bulgaria, peste 65% pentru vacanțele în Grecia și de circa 14% pentru vacanțele în România. A fost puțină teamă din partea noastră, în primăvara acestui an, referitor la barajul de la Herson, iar la început de sezon veniseră știri că apa din Marea Neagră ar fi fost contaminată cu diverse substanțe care ar pune în pericol viața oamenilor, dar mulțumim presei că a expus adevărul și am reușit să trecem cu bine de această perioadă”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO al agenției de turism IRI Travel, specializată pe zona de litoral, cu cele mai mari vânzări în România, Bulgaria și Grecia.

La începutul lunii iunie, când au apărut primele știri false despre litoral, peste 70% din vacanțe erau rezervate și lumea aștepta să plece, iar atât agențiile de turism, cât și hotelierii din România și din Bulgaria spun că dacă s-ar fi creat panică, ar fi avut mari probeme. „Am scăpat și de data aceasta.

Să vedem ce ne va ofei 2024. Începem cu optimism și deja avem rezervări atât pentru România, cât și pentru Bulgaria, pe litoralul Mării Negre. Înccercăm să păstrăm politica de plată la fel ca anul trecut, solicităm 10% avans la rezervare și diferența după 6-8 luni, cu 10 zile înainte de intrarea la cazare, pentru a fi foarte ușor de suportat din partea turiștilor. Reducerile pentru Early Booking sunt în continuare de până la 50%, iar ofertele sunt lansate deja și sunt făcute rezervări de acum”, mai spune Lucian Bădîrcea.

Agenția care are alte 1.500 de agenții de turism revânzătoare din România partenere a înregistrat în 2022 o creștere cu aproape de 100% a vânzărilor pentru litoralul bulgăresc față de 2021, iar anul acesta a avut o altă creștere de 53% față de 2022, așteptând în continuare o situație și mai bună în sezonul estival de anul viitor, dacă nu se va mai întâmpla nimic din ce ar putea distruge sezonul 2024. Jurnalul a fost premiat de agenția Iri Travel și de hotelul Prestige Deluxe Aquapark Club, din stațiunea Nisipurile de Aur, pentru implicarea în combaterea știrilor false și salvarea sezonului estival din România și din Bulgaria.

n același context, la Hotelul Prestige Deluxe a fost organizată și lansarea cărții "De la cultura populară la "fake news" - Demoni și troli în lumea contemporană", cu o dezbatere între jurnaliști despre pericolul reprezentat de știrile false, de "intoxicare" și dezinformare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹