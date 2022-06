Incident la Bruxelles. Avionul în care se afla un europarlamentar român a aterizat în câmp

„Se poate și mai rău! Azi (luni - n.r.) am avut o experiență unică de când fac naveta săptămânal la Bruxelles! Am aterizat la Bruxelles, undeva în câmp, avionul nu a fost tras la burduf! S-au chinuit vreo 10 minute să instaleze scară de coborâre și într-un final au lăsat-o cu o anumită distanță de îți era frică să nu cazi când calci pe ea! Apoi ne-am urcat în autobuze și am mers vreo 15-20 min și am ajuns la ușa de intrare în aeroport! Aici-ghinion cum ar fi spus președintele Iohanis! Nu se deschide ușa! Lucrătorul aeroportului a chemat un ajutor pe spatele căruia scria ! Nu a reușit nici el! Au venit patru persoane, toate încercând să deschidă ușa! După alte cca 20 de min a venit al cincilea care a reușit”, relatează europarlamentarul Maria Grapini.

Ea povestește că timpul călătoriei „aproape că s-a dublat”.