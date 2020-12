Întâlnire de URGENȚĂ la Prefectura Capitalei! Se pregătesc noi restricții în București

Lucian Alecu

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență ar putea adopta astăzi noi restricții în Capitală, din cauza creșterii ratei de infectare, dar și a faptului că se apropie sărbătorile de iarnă. În prezent, incidența în București a ajuns la 6.94 cazuri de Covid-19, la mia de locuitori.

In cadrul intalnirii de astazi s-ar putea decide, restrictionarea accesului clientilor in piete și în supermarketuri, adica oamenii nu vor mai avea voie sa intre toti odata, și asta pentru a se evita aglomeratia. În plus, ar putea fi sporit numarul de angajati din piete, in asa fel incat acestia sa-i supravegheze pe clienti pentru ca sa respecte toate masurile de protectie impotriva COVID-19. Riscul de infectare in aceste locuri este destul de ridicat, si asta pentru ca acolo se creaza aglomeratii, plus ca toata lumea plateste cu bani cash cumparaturile.

Capitala nu va fi carantinată, spune Traian Berbeceanu

Prefectura Capitalei a precizat că nu este prevăzută, momentan, o carantinare a Bucureștiului.

”La acest moment nu avem în vedere un asemenea scenariu (carantinare Bucureştiului) şi sunt absolut convins că, respectând normele legale aflate în vigoare, evităm să luăm măsuri mai dure, pentru că e nefiresc să iei măsuri suplimentare atât timp cât ele nu sunt respectate. Poţi să iei orice fel de măsuri, dacă nu urmăreşti şi respectarea acestora”, a spus prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Edilul Capitalei îi îndeamnă pe bucureșteni să respecte măsurile de protecție anti-coronavirus, pentru a avea sărbători liniștite.

„Respectându-le cu stricteţe, evităm să fim nevoiţi să luăm măsuri mai dure. Toţi ne dorim să avem Sărbători cât mai liniştite şi cât mai relaxate, însă nu doar autorităţile, ci şi populaţia trebuie să facă eforturi pentru aceasta, respectând normele aflate în vigoare”, a mai afirmat Traian Berbeceanu, citat de Agerpres.