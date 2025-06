Andra Rotaru și Felix Nicolau participă la festivalul LiteratureXchange din Danemarca

LiteratureXchange este unul dintre cele mai importante festivaluri literare internaționale din spațiul scandinav. Anul acesta reunește peste 70 de autori și găzduiește peste 150 de evenimente în perioada 18–22 iunie. În fiecare an, festivalul se axează pe unul dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Tema ediției 2025 este Obiectivul nr. 5: Egalitatea de gen.

Cum poate fi integrată egalitatea de gen în literatură? Cum sunt reprezentate masculinitatea și feminitatea în literatura contemporană? În ce măsură relațiile de putere între femei și bărbați mențin inegalități și perpetuează stereotipuri? Acestea sunt câteva dintre întrebările ce vor fi adresate scriitorilor români Andra Rotaru și Felix Nicolau.



În cadrul evenimentului, Flavia Teoc își va prezenta, pe 20 iunie, noul volum de poezie, „Alluvium” (editura em, 2025), la Lille Sal, Dokk1, la Aarhus, în cadrul festivalului.



***

Andra Rotaru (n. 1980, București). Cărți publicate: Într-un pat, sub cearșaful alb (România, 2005, 2015); En una cama bajo la sábana blanca (Spania, 2008); Ținuturile sudului (România, 2010); Lemur (România, 2012); Tribar (2018). Lemur a fost distins cu premiul „Tânărul poet al anului”, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori (2013). Volumul Lemur a fost publicat în America, la editura Action Books, traducere de Florin Bican (2018). În 2017, texte din volumul Tribar au câștigat premiul revistei americane Asymptote Journal (traducere de Anca Roncea). Tribar a apărut la Saturnalia Books, SUA (2022, traducere de Anca Roncea) și în Germania, la Elif Verlag (2022, traducere de Alexandru Bulucz). A beneficiat de rezidențe literare, cea mai recentă fiind în Graz, 20024-2025 („Grazer Stadtschreiber*in“).

Flavia Teoc, scriitoare, cercetătoare, doctor în filologie, trăiește în Danemarca. Dintre volumele publicate (selectiv): Înzeire (poezie, 1997), The Dice ( proză), Norcross (USA, 2005), Kyrie Lex (roman, 2009), Calendar românesc în 12 cronici și oprecuvântare (eseuri, 2009), Fiord (poezie, 2014), Limbajul poeziei scaldice, metafore kenning si termeni poetici în poezia scaldică a secolelor VII-XII (studiu, 2017), Snorri Sturluson, Saga regelui Harald (trad., 2020), Istoria naturală (poezie, 2021), Perspectiva sofianică în Saga regelui Harald (studiu – teză doctorală, 2021). Este cercetătoare asociată al C-SAC, Center for the Study of Antiquity and Christianity, Universitatea din Aarhus.



Felix Nicolau este filolog, poet, critic literar și profesor de literatură română la Universitatea Complutense din Spania și la Universitatea Tehnică de Construcții din București, în cadrul Departamentului de Limbi Străine și Comunicare. De asemenea, este redactor al revistei suedeze de studii românești a Universității din Lund, unde a predat timp de patru ani. Doctor în filologie al Universității din București. A publicat numeroase volume de eseuri și studii culturale printre care și Istoria nucleară a culturii. Cuante hermeneutice, Comunicare și creativitate.Interpretarea textului contemporan, Estetica inumană-De la postmodernism la Facebook, Homo imprudens. Este autor a mai multor volume de poezie și romane, printre care Kamceatka. Time is Honey, Pe mâna femeilor, Tandru și rece, Bach, Manele și Kostel, Cucerirea râsului și Salonul de invenții. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și colaborează cu numeroase reviste literare din țară și din străinătate.

Vagn Remme este editor și redactor-șef la editura EM și la revista literară uDkAnt. A fondat editura EM în 2020 și de atunci a fost forța motrice din spatele dezvoltării editurii. Remme deține o licență în studii literare de la Universitatea din Copenhaga și își îmbină cunoștințele literare cu experiența practică de autor, publicând el însuși mai multe romane și culegeri de povestiri scurte. În 2018, a preluat rolul editorial la revista „Udkant”, unde lucrează pentru promovarea literaturii daneze.