Atenție la anunțurile de mașini. Cum au fost păcăliți zeci de români: "Mi-au dat încrederea să achit 8.000 de euro"

Cum au acționat infractorii

Schema infracţională a fost pusă la cale de o grupare care a recrutat oameni ai străzii, în conturile cărora erau virate sumele. Escrocii au dat lovituri de jumătate de milion de lei. Timp de un an și jumătate, a fost păcăliți zeci de oameni din toată țara. 44 dintre ei au depus plângeri la poliţie.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii au preluat fotografii din anunțuri reale cu maşini de vânzare și au folosit ilegal datele unei firme de insolvență. Au creat acte false ale autoturismelor, pe care le-au scos la vânzare online la prețuri foarte mici.

"De la acest anunț, de fapt, mi s-a răspuns şi cel mai rapid şi cel mai profi. Erau niște oameni foarte bine pregătiți, modul de prezentare a fost impecabil, de aici probabil a fost şi nivelul de încredere mult prea mare. Mi-au dat încrederea necesară cât să achit undeva în jur la 8.000 şi ceva de euro", spune o victimă pentru observatornews.ro.

Aceasta s-a trezit cu banii dați și fără mașină.

"În momentul în care am ajuns la locul de întâlnire pentru punerea în posesie mi-am cam dat seama destul de repede că am fost înşelat, nu mă aştepta nimeni, şi pe lângă asta, când am încercat să contactez persoană respectivă, nu mai era conectat numărul de telefon, adresa de mail. Contul în care am plătit era contul unei persoane a străzii din Vaslui", povesteşte victima.

Patronul firmei căreia i-au fost furate datele s-a trezit cu sute de reclamaţii

"S-au folosit de numele meu, semnătura mea, ne-au sunat pe datele de contact oficiale, de pe site-ul nostru, şi le-am comunicat că este o publicaţie falsă, să nu achite nicio sumă", spune patronul.

Avansurile pe care escrocii le cereau porneau de la 3.000 de lei și ajungeau până la 42.000 de lei. Victimele trimiteau banii, crezând că vor primi maşina însă în momentul în care banii ajungeau în conturi, nu li se mai răspundea la telefon. Așa au reușit hoții să obtină 535.000 de lei într-un an și jumătate.

Avertismentul dealerilor auto

Dealerii auto spun că nu ar trebui să dăm curs unor astfel de oferte.

"Clienţii trebuie să înţeleagă, dacă vor să se protejeze, să nu meargă mai departe cu astfel de vânzători. Maşina trebuie adusă, trebuie văzută, inspectată, dacă clientului îi place, o cumpără", spune Andrei Dumitrescu, dealer auto.

La percheziții, polițiștii au găsit zeci de carduri bancare, laptopuri, telefoane și cartele prepay. Doi dintre suspecți sunt în arest preventiv, iar unul este cercetat sub control judiciar. Nicio victimă nu și-a recuperat banii.