Intotero: Legalizarea drogurilor în unele ţări a crescut consumul şi numărul deceselor

Întrebată dacă legalizarea unor droguri ar putea soluţiona problema traficului şi consumului, ministrul a răspuns: "Să ne uităm la ţările care au făcut acest lucru şi, din păcate, rata consumului a crescut, dar şi numărul celor care şi-au pierdut viaţa este în creştere. Până la urmă, problema drogurilor este o problemă de moralitate, nu neapărat o problemă de legalitate".



Natalia Intotero a spus că acest răspuns a fost oferit şi de foştii consumatori care au luat cuvântul la întâlnirile care au avut loc deja în alte judeţe, în cadrul caravanei care a pornit în urmă cu trei săptămâni.



Ea a subliniat că Ministerul Sănătăţii, alături de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), trebuie să urgenteze construcţia centrelor pentru adicţie.



"În momentul de faţă, ceea ce există sunt centrele unde părinţii trebuie să plătească (...). Din ceea ce am discutat cu cei care au astfel de centre, tratamentul este de aproximativ 5.000 de lei pe fiecare persoană în fiecare lună, ori nu toţi îşi permit să plătească această sumă. Foarte important, mai departe, cu Ministerul Educaţiei, trebuie văzut ca tinerii care reuşesc să fie recuperaţi să se integreze pe piaţa muncii. Nu toţi aceşti tineri vin din familii cu posibilităţi financiare şi, de asemenea, este foarte important să li se descopere vocaţia şi să fie sprijiniţi", a spus Natalia Intotero.



Ea a subliniat că procesul de reabilitare "este unul foarte greu şi durează între 10 luni şi un an şi trei luni", sub 5% reuşind să îl parcurgă şi să nu reia consumul.



Campania "Fără bariere - TOT Adevărul Despre Droguri" este un proiect prin care autorităţile îşi propun să-i ajute pe tinerii cu vârsta între 14 şi 35 de ani să conştientizeze consecinţele consumului de droguri şi riscurile altor forme de adicţie. Caravana se desfăşoară pe parcursul lunii aprilie în 20 de centre universitare din România: Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi, Constanţa, Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Piteşti, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj, Baia Mare, Oradea, Arad, Timişoara, Târgu Jiu, Petroşani şi Craiova.