Şapte oferte de la investitori privaţi interesaţi să contribuie la crearea unui terminal de bitum în Portul Constanţa

"Ministerul Energiei sprijină o iniţiativă cheie pentru abordarea eficientă a crizei bitumului în România şi poziţionarea ţării ca lider regional pe piaţa terminalelor de bitum. Confruntându-se cu o producţie internă de bitum care acoperă doar 20% din necesar, Ministerul se angajează să susţină diversificarea activităţilor Oil Terminal SA, inclusiv prin dezvoltarea unui terminal de bitum la Portul Constanţa", se precizează într-un comunicat al instituţiei.



Potrivit sursei citate, societatea Oil Terminal a purtat discuţii şi a asigurat vizite în teren pentru investitorii interesaţi, solicitându-le tuturor să depună oferte privind constituirea unui parteneriat până la data de 20 decembrie 2023, indicându-le elementele principale ce trebuie incluse în ofertă şi criteriile de evaluare ale acestora. Până la data limită, 7 dintre cele 8 firme înscrise în procedura publică au prezentat ofertele lor pentru parteneriat, respectiv: Socar Petroleum SA, Takida Terminal SRL, Frial SA, OMV Petrom SA, Vitaro Energy SRL, Trafigura Pte Ltd şi Euronova Energies SA.



"Ne asumăm un rol activ în redefinirea peisajului energetic al României. Prin acest proiect ambiţios, nu doar că întărim o companie strategică, aşa cum este OIL Terminal, dar şi consolidăm o întreagă industrie a materialelor de construcţii şi a transporturilor în România. Demersul nostru reprezintă un pilon central în asigurarea unei economii durabile şi a unei securităţi energetice şi economice robuste, în special în contextul tensiunilor geopolitice actuale", a afirmat ministrul Energiei, Sebastian-Ioan Burduja.



Următoarea procedură de selecţie reprezintă o etapă critică în implementarea strategiei de dezvoltare şi a planului de administrare în perioada 2023-2027 a Oil Terminal SA. Decizia finală privind selecţia partenerului va fi luată după o evaluare atentă, transparentă şi corectă, bazată pe regulile privind societăţile listate la bursă, având drept scop impulsionarea economiei şi a industriei naţionale, precum şi asigurarea unei poziţii solide a României pe piaţa regională de bitum, precizează ME.



Acest terminal de bitum va fi amplasat pe actuala platformă a Secţiei Platformă Port, situată în incinta Portului Constanţa, Dana 69, pentru care Oil Terminal are încheiat un contract de închiriere cu Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. Poziţionarea strategică a platformei pe care se va construi terminalul de bitum constituie un avantaj imbatabil prin accesul la toate căile de transport (maritim, feroviar şi rutier).



Oil Terminal SA Constanţa, înfiinţată în baza Legii 15/1990 şi Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990, este o societate publică listată la Bursa de Valori Bucureşti din 1998, cu un capital social de 299,7 milioane de lei. Specializată în servicii de manipulare şi depozitare pentru ţiţei şi produse petroliere, compania deţine acorduri de concesiune pentru exploatarea infrastructurilor critice şi este strategic situată la intersecţia importantelor coridoare de transport. Cu o experienţă de peste 125 de ani, Oil Terminal dispune de facilităţi extinse, inclusiv 7 dane operative în Portul Constanţa şi 3 depozite cu o capacitate totală de 1,4 milioane m3.