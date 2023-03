Iohannis despre aderarea României la Schengen: Continuăm negocierile

„Ne îngrijorează, mă îngrijorează pot să spun din partea mea și este o evoluție care are câteva explicații obiective și trebuie să le vedem. Da, și eșecul intrării în Schengen este una din cauze, nu are rost să căutăm altă formulare, dar cred că nu este determinantă, dar a contribuit. Războiul de la granița noastră cu siguranță este un factor extrem de important, criza energetică și inflația aferentă cu siguranță sunt factori foarte importanți”, spune Klaus Iohannis, despre creșterea încrederii românilor în Uniunea Europeană.

El apreciază că „românii au așteptat soluții mai rapide, mai concrete și mai cuprinzătoare”.

„UE s-a străduit, împreună, în toate Consiliile am discutat chestiunile, am venit cu soluții dar trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt: dacă e război la graniță, dacă este criză peste criză și mai vine și un refuz cum a fost cel pe Schengen, credem că e de înțeles că temporar unii români își pierd puțin răbdarea, dar sunt convins că pe măsură ce aceste chestiuni se rezolvă, vom reveni la optimismul și la încrederea față de UE, fiindcă românii sunt proeuropeni, pro-UE. O știm și ne bazăm pe asta și cum România are o singură direcție clară, cea europeană, este probabil și datoria noastră a politicienilor din România să le explicăm oamenilor maim ult și mai bine ce facem în UE, de face UE și cum abordăm toate problemele cu care se confruntă oamenii”, a încheiat șeful statului.