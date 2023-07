Iohannis, întrebat unde sunt promisiunile pentru armată: Toate s-au realizat

Președintele a fost întrebat, marți, unde sunt promisiunile făcute când secretarul general NATO a vizitat baza de la Mihail Kogălniceanu și când Iohannis a promis investiții în infrastructura militară, iar, ulterior, la summitul extraordinar de la Bruxelles de după începerea războiului a promis investiții în resursa umană a Armatei române.

„Toate s-au realizat: și în infrastructură, și în dotare și în personal. Cu mine în delegație este Ministrul Apărării cu care am discutat și acum câteva minute și trebuie să spun că progresul este notabil și sustenabil. Avem o dotare mult superioară, avem cadre militare tot mai bine pregătite, iar la infrastructură se lucrează peste tot, în toate bazele noastre - vorbesc în toate bazele mari care au și relevanță pentru NATO - se lucrează se extind, se modernizează se îmbunătățește dotarea”, a răspuns Iohannis.

Potrivit președintelui, toate aceste sunt posibile „fiindcă am alocat încă din 2016 2% din PIB pentru apărare, iar începând din acest an am trecut la 2,5% din PIB și așa vom rămâne, Chiar este posibil să creștem în următorii ani”.

Această chestiune cu alocarea de resurse este una foarte discutată în cadrul NATO și la ultima întrevedere informală la care a fost s-a discutat pe larg această chestiune, a adăugat Iohannis: „credem, cel puțin secretarul general, cu mine și cu încă câțiva credem că 2% nu trebuie să fie plafonul, ci trebuie să fie baza de la care se pornește când vorbim despre alocarea de resurse bugetare pentru apărare”.

(sursa: Mediafax)