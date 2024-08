Răspunsul lui Iohannis, întrebat ce va face după ce își va încheia mandatul

Iohannis a fost întrebat, la Chișinău, dacă ar accepta funcția de premier, în cazul în care viitorul președinte al României îl va ruga să organizeze un nou guvern.

„Președintele României: Eu îmi doresc să duc mandatul pe care l-am primit de la români la bun sfârșit și, după cum se vede cu ochiul liber, sfârșitul acestui mandat nu este unul nici liniștit, nici cu prea multe certitudini decât cele pe care le-am construit împreună. Parcursul european, parcursul euroatlantic al României nu mai sunt puse sub semnul întrebării de nimeni și cred că la această atitudine am participat un pic mai mult, dar, sigur, lucrurile au un început și după un timp au un final. Eu îmi doresc să reușesc să mențin în aceste puține luni care mi-au rămas România pe parcursul ei. Îmi doresc să mențin instituțiile statului pe o linie clară, transparentă și îmi doresc tare mult ca alegerile să decurgă într-un mod foarte bine organizat și rezultatele să fie foarte clare. Nu cred că este relevantă persoana mea după încheierea mandatului și nu cred că are vreo valoare publică să discutăm acum despre ce voi face eu sau nu voi face eu după 21 decembrie. Vom vedea atunci”, a răspuns Iohannis.

Un alt jurnalist a insistat cu întrebarea, referindu-se la discuțiile despre posibilitatea ca Iohannis să preia o funcție înaltă la nivel european.

„În ce mă privește, nu pot decât să repet ce am spus și colegei dumneavoastră. Vom trăi și vom vedea. Cred că este un răspuns clasic pentru astfel de situații, dar despre România, da, putem să discutăm până în ultima zi de mandat și dacă mă întrebați despre cum funcționează Coaliția, cum funcționează Guvernul și cum vor fi următoarele luni, vor fi foarte agitate. Nu cred că are rost să ne imaginăm altceva. Sunt campanii extrem de complicate, care trebuie să fie organizate de partide, de candidați și am văzut deja că foarte ușor în spațiul public se ajunge la acuzații reciproce, la tot felul de discuții care câteodată nu mi s-au părut neapărat principiale, dar ele au loc atunci când sunt campanii electorale cu miză foarte mare și noi nu am avut de mult campanii și alegeri cu mize așa de mari ca acum”, a răspuns președintele.

Iohannis a adăugat că se va strădui și crede că va reuși să păstreze calmul la un nivel rezonabil în administrație.

Întrebat cum vede în acest moment coaliția, Iohannis a răspuns: „În ceea ce vor face partidele și candidații nu intenționez să mă implic, fiindcă nu este campania mea, dar, da, intenționez să mă implic în ce se întâmplă la nivel administrativ și la nivelul instituțiilor mari ale statului, în sensul, așa cum scrie în Constituție, de a veghea asupra bunei funcționări a acestor instituții. După părerea mea, cu toată agitația din campanie care este creată de candidați, de partide și de media, cred că România nu va intra într-o fază de instabilitate sau să ajungă într-o fază în care cu greu poate fi guvernată. Vom trece prin aceste alegeri și sunt încredințat că românii vor ști ce să aleagă”.

(sursa: Mediafax)