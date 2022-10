Iohannis ne explică cum sa facem economie la energie: "Întotdeauna am evitat risipa. Electricitatea se folosește atunci când chiar trebuie"

Întrebat, joi, de jurnaliști, cum face el personal reduceri la energie, Klaus Iohannis a spus că economisirea energiei nu este ceva nou pentru el.

„În ceea ce mă privește, personal, întotdeauna am evitat risipa. Pentru mine nu este absolut nimic nou și asta are toate aspectele cunoscute. Nu am niciodată o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare. Electricitatea se folosește atunci când chiar trebuie și nu ca să iluminăm grădina, etc”, spune Klaus Iohannis.

El afirmă că sunt multe chestiuni mici, dar care, însumate, „se văd și la bani, adică plătești ceva mai puțin”.

Președintele a mai spus că îi înțelege pe românii care au ieșit la proteste joi,

„Oamenii, pe bună dreptate, sunt îngrijorați. Suntem în criză. Lumea așteaptă răspunsuri clare, răspunsuri care vin să le explice oamenilor cum vom trece iarna, ce vom face la primăvară, ce vom face în iarna viitoare? Și cred că și Coaliția, și Guvernul vor veni cu răspunsuri la aceste întrebări”, a mai spus Iohannis.

(sursa: Mediafax)