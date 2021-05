ÎPS Teodosie: „Acest vaccin e mai puțin cunoscut, nu se știu exact efectele. Nu sunt niște studii clare privind efectele negative”

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a vorbit despre vaccinarea anti-Covid, explicând că nimeni nu trebuie să fie un instrument pentru promovarea vaccinării.

„Sunt oameni care nu pot să se vaccineze. Eu am de la medic. Nu pot să mă vaccinez din cauza alergiei pe care o am. Eu nu sunt împotriva vaccinului, dar nu poți vaccina pe cineva care are afecțiuni. Fiecare face cum dorește. Nimeni nu trebuie să fie un instrument de promovare a vaccinării. Eu nu sunt împotriva vaccinării, dar nici nu pot să recomand pentru că nu am specialitatea necesară. Vaccinurile obligatorii pentru copii, care sunt de sute de ani, le-am recomandat pentru că sunt absolut necesare. Acest vaccin e mai puțin cunoscut, nu se știu exact efectele. Nu sunt niște studii clare privind efectele negative”, a declarat Teodosie la România TV.