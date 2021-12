Jandarmeria Capitalei: Situația a fost permanent sub control, chiar și când s-a forțat poarta de la Senat

Lucian ALecu

Șeful Jandameriei Capitalei, Cătălin Stegăroiu, spune că jandamii au avut tot timpul sub control protestul desfășurat marți la Parlament.

„Adunarea publică a fost pașnică, situația fost permanent sub controlul nostru, inclusiv când s-a forțat acea poartă de acces către Senatul României și vă explic de ce: la momentul când acel grup destul de violent a împins în poarta către Senatul României și a rupt încuietoarea de la poartă, colegii mei au apreciat că, dacă vor menține dispozitivul, manifestanții, persoane care participă la protest, puteau să fie rănite destul de grav de jandarmi și de poartă. Din acest motiv, pentru detensionare s-a retras un pic dispozitivul, fiind permanent sub control”, a declarat Cătălin Stegăroiu.

Acesta a spus că în prezent se desfășoară activități de identificare a persoanelor pentru sancționarea acestora confom cadrului legal în vigoare.

Întrebat de jurnaliști de ce nu au fost luate măsuri pe loc față de protestatari, șeful Jandameriei Capitalei a răspuns. „Sunt măsuri legale luate, au fost luate în dinamică, se vor lua în continuare, trebuie să înțelegem cu toții că uneori nu putem să luăm măsuri de moment pentru a nu escalada situația”.

Chestionat dacă s-au folosit gaze lacrimogene, șeful Jandameriei Capitalei a spus: „Nu, dintr-o greșeală, la un dispozitiv s-a apăsat din cauza presiunii care a fost pe cordon, s-a apăsat din greșeală pe un spray, dar o singură situație izolată”.

„Nu am fost depășiți absolut deloc, situația a fost tot timpul sub control, nu confundați un moment, momentul acela de intrare în curtea Senatului, cu faptul că am fost depășiți, nu, haideți să ne uităm că nu au fost intervenții în forță și scopul nostru în general a fost de a nu folosi forța”, a mai spus Stegăroiu, care a precizat că nu au fost răniți nici în rândul forțelor de ordine, nici în rândul manifestanților”, a mai spus Stegăroiu.