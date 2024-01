John King de la CNN analizează perspectivele alegerilor prezidențiale din SUA 2024: „Orice este posibil!”

Cu privire la aparentul elan al lui Trump în alegerile primare, King subliniază că acesta caută să obțină nominalizarea prezidențială a Partidului Republican, dar atrage atenția că acest elan nu se va manifesta neapărat și în cursa pentru Casa Albă. Jurnalistul sugerează că alegătorii vor fi mult mai precauți în fața istoriei recente a fostului președinte și a problemelor sale de la tribunal.

Pe de altă parte, King evidențiază că teme de importanță majoră în campania prezidențială vor include războiul din Ucraina și amenințarea continuă a regimului lui Vladimir Putin la adresa Europei. Aceste aspecte sunt anticipate să devină puncte centrale în dezbaterile electorale și să influențeze opinia publică.

În cadrul interviului de la Antena 3 CNN, Mihai Gâdea rememorează colaborarea anterioară cu John King în timpul alegerilor prezidențiale din 2016, subliniind modul în care acesta a anticipat rezultatele surprinzătoare. Întrebat despre perspectivele alegerilor din 2024, King răspunde că "orice este posibil," subliniind natura imprevizibilă a competiției.

Jurnalistul prognozează că alegerile din 2024 vor fi extrem de strânse, cu doar 50.000 până la 100.000 de voturi în 3-4 state care vor decide noul președinte al Statelor Unite. Cu un electorat de 320 de milioane de oameni, King consideră că această situație este cu adevărat remarcabilă și arată că rezultatul final este încă departe de a fi garantat.

Interviul, în continuare.

Mihai Gâdea: John King, ne-am cunoscut în 2016. Venisem în Statele Unite pentru a relata, pentru publicul român, alegerile prezidențiale de atunci. În acea vreme, la Washington, aproape toată lumea spunea că Hillary Clinton va fi noul președinte. Însă tu ai spus ceva diferit: 'Orice este posibil!'. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Totul este posibil?

John King: Orice este posibil, inclusiv ca Donald Trump să câștige din nou. În timp ce noi avem această conversație, el conduce și este favorit detașat în nominalizările republicanilor. Sigur, Trump încă trebuie să se afirme, iar votații, să voteze ceea ce cred ei de cuviință, dar știm în prezent că în cel puțin jumătate din partid, în cele mai multe state, (republicanii) sunt cu Trump. Așadar, de azi, e foarte probabil, chiar dacă nu e garantat, faptul că Trump va fi candidatul nominalizat de republicani la președinție, iar dacă ne uităm la datele sondajelor, el îl poate învinge pe Joe Biden. Asta nu înseamnă că, la rândul lui, Biden nu îl poate învinge pe Trump. Dar ceea ce pare destul de sigur în prezent este că, cel mai probabil (la alegerile din noiembrie) va fi Trump împotriva lui Biden. Ceea ce cred este că vom avea, la fel ca în 2012, ca în 2016 și 2020, alegeri foarte strânse. La fel ca în 2016 și 2020, probabil că între 50.000 și 100.000 de voturi în 3 - 4 state vor decide următorul președinte american. Într-o țară cu 320 de milioane de oameni, asta e o nebunie.

Mihai Gâdea: Ce se întâmplă în Partidul Democrat? Ei ar putea spune că lucrurile nu arată bine, dar că 'rămânem lângă președintele Biden'. Este vreo șansă să vedem un alt candidat al Partidului Democrat?

John King: Ce spuneam în 2016? 'Să nu excludem nimic!' Trăim vremuri volatile, deci, să nu excludem nimic. Biden vrea să fie candidatul democraților. În mintea sa, în ciuda vârstei sale, în ciuda celorlalte probleme din sondaje care îl arată foarte slab, Biden crede că este misiunea sa să îl oprească pe Donald Trump, să îl scoată pe Trump de pe harta politicii americane, învingându-l de două ori. Așa crede el. Dacă ne uităm la sondaje, ai dreptate: este incredibil de vulnerabil în prezent. Diferența față de 2020 este că, pe atunci, Trump trăia la Casa Albă, era președintele în exercițiu. Acum, Joe Biden este cel care le cere americanilor încă patru ani, iar aceștia au îndoieli serioase cu privire la vârsta și la vigoarea lui și dacă va fi potrivit ca președinte. Va avea energia fizică și mintală pentru cea mai importantă slujbă din lume? Asta se întreabă multă lume. Sunt, de asemenea, multe semne de întrebare cu privire la politicile lui economice. Președintele spune că economia americană o duce destul de bine, mult mai bine decât cele multe economii din lume. Însă, din cauza inflației, a urmărilor pandemiei de Covid, poporul american a obosit și nu mai este convins că economiei îi merge mai bine. Dacă Joe Biden nu reușește să schimbe această psihologie, că America se îndreaptă într-o direcție greșită, îi va fi greu, ca președinte în exercițiu, să câștige.

Mihai Gâdea: Să discutăm puțin despre Donald Trump. Toate problemele sale par să îl ajute și crește în sondaje, în pofida punerilor sub acuzare. Ce se va întâmpla în perioada următoare va fi un pic diferit, cu un proces complicat în desfășurare în Georgia și cu toate celelalte probleme. Americanii nu vor avea doar știrile despre punerea sa sub acuzare, ci vor urmări și un proces live, cu depunere de probe și tot ce mai presupune asta. Ce crezi că se va întâmpla? Știm bine că Donald Trump este fericit când interpretează roluri importante, am mai văzut asta. Îl va ajuta sau nu acest proces?

John King: Lucrurile trebuie privite din două perspective. Faptele arată că în alegerile preliminare republicane, în fața votanților săi, a creat cu succes acest climat, această opinie că ceea ce i se întâmplă este o nedreptate, că este persecutat, că nu este un proces drept. 'Sunt pe urmele mele și, dacă pun mâna pe mine, vor veni după voi!' A tot proferat aceste lamentări în ultimii șapte ani. Ne întrebăm de ce scrie pe Twitter la cinci dimineața, de ce atacă judecătorii, de ce atacă instanțele de judecată, de ce atacă guvernul? Acum, el se bucură de 'investiția sa'. El și-a convins votanții că sistemul este părtinitor, că este împotriva lui, împotriva lor, iar asta îl ajută. Toate dovezile îl ajută să-și consolideze poziția printre republicani. Ar schimba un proces lucrurile? Ar schimba situația dovezile prezentate zilnic la televizor? Să fim deschiși la o astfel de posibilitate, însă în prezent totul arată că (ce i se întâmplă) îl ajută printre republicani. Întrebarea este cât de mult îl afectează (un proces) acum. În prezent, au loc alegerile primare. Îl va afecta atunci când va veni vorba despre alegerile generale? Joe Biden este slab, ca președinte în funcție. Lucrul pe care se bazează oamenii lui Biden este că Trump e și mai slab. Votanții-cheie din locurile-cheie se vor uita la problemele din justiție ale lui Donald Trump, apoi, la lucrurile din trecutul lui Donald Trump și vor spune 'nu putem să facem asta iar!' Deci, ce îl ajută pe Donald Trump în fața republicanilor (la alegerile pentru nominalizarea prezidențială) l-ar putea afecta la alegerile generale. Însă va trebui să vedem desfășurarea procesului.

John King: Putin, războiul din Ucraina, România și țările europene din apropierea Rusiei vor fi subiecte definitorii în campania din SUA

Mihai Gâdea: Pentru americani, aceste alegeri ar putea fi, din nou, despre a fi pro sau contra lui Donald Trump. Pentru restul lumii, lucrurile sunt diferite, sunt cu totul alte probleme. Pentru mine, pentru telespectatorii noștri, sunt multe motive pentru care urmărim alegerile. Unul este legat de ce au de spus candidații cu privire la războiul din Ucraina, cu privire la Vladimir Putin și Rusia. Puteți să înțelegeți de ce. Am văzut puncte de vedere diferite, această temă a fost un punct importat în dezbateri. Unii candidați republicani afirmă că nu vor mai susține Ucraina în război. Trump însuși spune că va face o înțelegere cu Putin în primele 24 de ore (de mandat prezidențial), că va încheia războiul. Credeți că în campania electorală din SUA, Ucraina, Putin și Rusia vor fi un subiect major? Și considerați că își vor ține candidații promisiunile, odată ajunși în funcția de președinte? Uneori, politicienii mint în campanie. Ce puneți spune despre acest subiect, care este unul de importanță majoră pentru noi, în contextul în care România are cea mai întinsă graniță cu Ucraina?

John King: Înainte, erau SUA împotriva sovieticilor, pe când încă exista Zidul Berlinului. Apoi, războiul din Irak a devenit important în politica americană pentru o lungă perioadă de timp. Putin, alianța NATO, implicarea Americii în război, rolul Americii în Europa vor fi subiecte definitorii în campania electorală, cu subiectul China tratat în mod distinct. China privește tot ce se întâmplă și este marea problemă a următorilor 25 de ani. Însă felul în care tratezi cu Putin, cum procedezi cu Ucraina, cu NATO, cu România și cu țările europene în situația României, aproape de război, reprezintă o problemă majoră.