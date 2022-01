Octavian Jurma acuză autoritățile că obligă copiii să meargă la şcoală, la infectare sigură

,,Momentul acela în care statistica devine realitate a ajuns și la noi in familie. Băiatul nostru cel mare, elev in clasa a XI-a, e pozitiv.

Guvernul a refuzat să ne permita să ne retragem copiii în case în fața valului de infectări, astfel încât să facă școala online sănătoși de acasă. Prin urmare îi trimite pandemia infectați acasa, astfel încât fac școala online bolnavi de acasa.

Gasiti voi logica prin care "online bolnav" e mai bine decat "online sanatos", ca acestea sunt singurele optiuni in timpul unui val pandemic daca nu faci nimic pentru siguranta copiilor in scoala", scrie medicul .

,,Probabilitatea ca un copil care merge la scoala in mediu urban sa se infecteze este de 100% in doua saptamani dupa ce se depaseste incidenta de 6 la mie. Astea inseamnă ca si copiii mei au o probabilitate de 100% sa se infecteze daca vor fi obligati sa mearga la scoala dupa ce am trecut de incidenta de 6 la 1000", mai spune Octavian Jurma.

„Acest moment este inevitabil pentru orice familie cu elevi in casa intr-un val ca Omicron, daca sunt abandonate toate masurile de aparare colectiva.

De aceea am militat mereu sa organizam apararea impotriva COVID19 in fronturi, cu linii clare de aparare publica succesiva. In spatele frontului, dincolo de ultima linie de aparare, ar fi trebuit sa punem la adapost copiii nostri, viitorul tarii.

La noi autoritatile au facut exact pe dos.

In valul 4-Delta guvernul a decis, fara nici o ratiune medicala sau umana, sa mute copiii in linia 1 a frontului COVID-19 si apoi au decis sa suspende masurile de siguranta decat sa treca in online.

In valul 5-Omicron au decis si ca ne vor tine copiii in linia 1 pana cand se vor interna suficient de multi adulti in spitale pentru a justifica renuntarea la infectarea copiilor”, mai scrie medicul.