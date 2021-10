Kelemen Hunor: UDMR a cerut din iulie protejarea consumatorilor la creşterea preţurilor la energie, a venit cu soluţii

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a precizat, miercuri, după adoptarea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului privind compensarea şi plafonarea creşterii preţurilor la energie, că Uniunea a solicitat încă din luna iulie protejarea consumatorilor de creşterea galopantă a preţurilor la energie şi a venit chiar cu soluţii.



"Încă din iulie am spus că trebuie să protejăm consumatorii de creşterea galopantă a preţurilor la energie, iar cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să plafonăm şi să compensăm preţurile la energie. În timp ce alţii au căutat să se eschiveze de la această problemă, UDMR a venit cu soluţii şi a perseverat în propunerile sale, care acum au fost adoptate de Parlament. Am spus şi repet: nimeni nu trebuie să ajungă în situaţia în care la iarnă nu îşi va putea plăti facturile la utilităţi. Nu vor exista astfel de situaţii!", a afirmat Kelemen Hunor, conform unui comunicat transmis miercuri de UDMR.



Liderul UDMR a subliniat că "în sfârşit a fost luată o decizie prin care oamenii sunt sprijiniţi în mod real, fără niciun fel de pretexte".



"Nu putem permite să apară nici acele situaţii în care o afacere trebuie închisă din cauza creşterii exagerate a preţurilor la energie", a adăugat Kelemen Hunor, referindu-se la prevederile adoptate, la propunerea UDMR, privind sprijinul acordat IMM-urilor.



Bende Sandor, preşedintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor, a precizat, conform sursei citate, că "plafonarea preţului la energie înseamnă stabilirea prin lege a valorii unitare a energiei electrice şi a gazelor naturale".



"Astfel, furnizorii de servicii nu pot furniza energie electrică cu mai mult de 1 leu/kWh, iar în cazul gazelor naturale, preţul a 1.000 kWh nu poate depăşi 250 de lei în următoarele 5 luni. Totodată, am introdus şi o valoare medie de consum, care este mult mai mare decât consumul pentru un apartament cu 3-4 camere. Astfel, dacă într-o gospodărie, consumul nu depăşeşte în 5 luni 1.650 kWh în cazul energiei electrice şi 1.100 metri cubi în cazul gazelor naturale, consumatorii vor primi compensaţii suplimentare", a explicat preşedintele Comisiei pentru industrii.



El a menţionat că, în cazul energiei electrice, preţul kW scade cu 0,29 lei/ kWh, iar în cazul gazelor naturale - cu 33%.



"De exemplu, dacă la un apartament cu 3 camere, consumul este de 150 kWh într-o lună, valoarea facturii de energie electrică este de 150 lei, din care scădem compensaţia de 0,29 lei pe kilowatt, factura se va reduce cu 43,5 lei. Astfel, valoarea finală de achitat va fi de 106,5 lei. În cazul gazelor naturale, menţionând că tot pentru un apartament cu 3-4 camere, cei 1,59 MWh (150 metri cubi) consumaţi lunar vor costa 207,5 lei/MWh la preţ unitar cu compensaţia acordată de stat. Astfel, factura de achitat va fi de 329,25 lei, care în lipsa noilor prevederi legale ar ajunge chiar şi până la 500-600 lei", a exemplificat deputatul UDMR.