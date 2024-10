Rezultate Loto 6 octombrie 2024. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 6 octombrie 2024:

Loto 6/49: 31, 5, 30, 4, 22, 26

Noroc: 8 3 1 4 1 0 2

Joker: 15, 42, 4, 18, 28 + 17

Noroc Plus: 5 0 9 2 2 8

Loto 5/40: 11, 1, 35, 10, 4, 17

Super Noroc: 5 8 3 1 1 8

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 34,96 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,31 milioane de lei (peste 2,07 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,16 milioane de lei (peste 234.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 51.300 de lei (peste 10.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 108.200 de lei (peste 21.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 22.900 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4.900 de lei.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 764.465,41 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Focsani, jud. Vrancea

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat patru premii de categoria a II-a in valoare de 61.498,84 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Medias, jud. Sibiu pe aplicatia mobilă AmParcat.ro, pe joaca.loto.ro si pe bilete.loto.ro.