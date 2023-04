Klaus Iohannis și Lula da Silva, angajament reciproc pentru revitalizarea relațiilor

„Mesajul central al vizitei mele este angajamentul României pentru aprofundarea și dinamizarea relațiilor cu țara dumneavoastră, în folosul națiunilor noastre. Împreună cu Președintele Lula da Silva am adoptat Declarația Comună privind dezvoltarea relațiilor bilaterale. Acest document confirmă angajamentul reciproc pentru revitalizarea relațiilor noastre în anii următori și oferă, totodată, ghidajul și imboldul politic necesare extinderii contactelor între cele două țări, la toate nivelurile și în toate domeniile de interes reciproc”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, aflat în vizită oficială în Brazilia.

Iohannis și Lula da Silva au discutat, totodată, modalități de aprofundare a cooperării existente, dar și de extindere către noi domenii, precum cercetarea în domeniul agriculturii, digitalizare, schimbări climatice, educație și cultură, în beneficiul ambelor state.

„Am agreat că este necesară continuarea eforturilor comune pentru încurajarea oamenilor de afaceri din țările noastre să identifice și să demareze proiecte comune, precum și pentru stimularea investițiilor reciproce. Am reiterat, totodată, angajamentul de a continua cooperarea foarte bună dintre țările noastre pe subiecte de interes comun la nivel multilateral. În cadrul convorbirilor cu domnul Președinte am abordat, evident, și evoluțiile regionale și globale complexe. I-am prezentat domnului Președinte viziunea noastră cu privire la situația de securitate de la granița României și la războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Mesajul României, ca stat vecin și cu cea mai lungă frontieră dintre statele Uniunii Europene și ale NATO cu Ucraina, este clar, puternic și trebuie înțeles de partenerii noștri: oricât ar încerca Moscova să își justifice acțiunile, Rusia este un stat agresor, care a încălcat prin forță suveranitatea teritorială a Ucrainei și a încercat să îi anuleze independența, încălcând inclusiv Carta ONU. Ucraina este victima agresiunii ruse. Toate efectele negative ale acestei agresiuni la nivel global sunt consecința directă a acțiunii sale, contrară dreptului internațional. Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea și pentru a câștiga acest război de eliberare a țării”, a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, România va continua neabătută să sprijine Ucraina, iar orice sprijin pentru securitatea Ucrainei este, de fapt, sprijin pentru securitatea României și a cetățenilor săi.

„I-am prezentat, de asemenea, domnului Președinte și consecințele războiului în multiple planuri, de la situația refugiaților, până la criza energetică sau cea alimentară. Pe fondul crizei alimentare globale generate de război, România și Brazilia, producători agricoli și furnizori de alimente, au devenit contribuitori importanți la securitatea alimentară. Doresc să asigur Brazilia de sprijinul țării noastre și al meu personal pentru avansarea agendei Uniunea Europeană – Brazilia, prin proiecte care să aducă beneficii cetățenilor brazilieni și europeni. Susținem, astfel, finalizarea cât mai curând posibil a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR. L-am asigurat pe domnul Președinte că susțin personal eforturile pentru ca anul acesta să avem un Summit istoric Uniunea Europeană – Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene, cu rezultate importante. Ne vom implica în succesul acestui eveniment, pentru a plasa relațiile biregionale pe o traiectorie mai promițătoare și durabilă. Am discutat, de asemenea, despre procesul de aderare a țărilor noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în urma invitației primite de România și Brazilia, la 25 ianuarie 2022, de începere a negocierilor pentru aderare. Îi adresez mulțumiri Președintelui Lula da Silva, pe care l-am invitat să realizeze o vizită în România, pentru discuțiile avute și îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor deveni tot mai puternice”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.