Iohannis, despre conflictul din Parlament: Incalificabil

Președintele spune că aceasta este un eveniment „Made in Romania”.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, Made in Romania, este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României, câteodată știți că am mai văzut la televizor în alte țări cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violență fizică, nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva, dar uite că am văzut”, a declarat Klaus Iohannis.

El speră că acest incident va rămâne singular.

Deputatul PNL Florin Roman a susţinut marţi, într-o postare pe Facebook, că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat la ieşirea din sala de plen, „în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului”. El a povestit că Vîlceanu a încercat să îl muşte şi l-a prins de gât. Roman anunţă că va depune plângere penală împotriva acestuia.

(sursa: Mediafax)