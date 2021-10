Leacuri de „curățat plămânii” în pandemie, de la un primar-mecanic

Deși, în România, mor zilnic sute de oameni din cauza Covid, localnicilor dintr-o comună maramureșeană, în care rata de infectare se apropie vertiginos de 7 la mia de locuitori, li se recomandă, pentru „binele lor”, să își curețe plămânii făcând inhalații cu apă sărată și să își trateze durerile în gât cu gargară. Laptele acru de casă, ceaiul de măceşe, ceapa, usturoiul și hreanul se regăsesc, de asemenea, printre leacurile și sfaturile postate pe pagina de Facebook a Primăriei Săcălășeni, pe care însuși primarul le-a „croșetat” pentru acest „sezon al răcelilor”. „NU VĂ TEMEȚI, în ciuda sirenelor care sună înfiorător”, le recomandă oamenilor edilul Emilian Gheorghe Pop, și cataloghează relatările din mass-media despre situația disperată din spitale drept știri alarmiste.

„Satele noastre și acest neam au trecut încercări mai grele decât ale acestor vremuri. CREDINȚA în DUMNEZEU, IUBIREA și UNITATEA ne-au făcut ceea ce suntem. „NU VĂ TEMEȚI” ne spune și azi CREATORUL, în ciuda sirenelor care sună înfiorător, a știrilor alarmante din toate părțile. În iubirea, unitatea și credința noastră este biruința!

Suntem în plin sezon al răcelilor, iar spitalele sunt neîncăpătoare. Este spre binele nostru să ne amintim că:

- durerea de gât dispare după o gargară cu apă sărată sau tinctură de propolis;

- inhalația cu apă sărată curăță plămânii și ajută la respirație;

- laptele acru de casă reprezintă doza cea mai bună de nutrinenți și vitamine;

- mierea de albine și celelalte produse apicole sunt cel mai bun antibiotic;

- merele, fructele în general, legumele, ceaiul de măceșe, lămâia, ceapa, usturoiul, hreanul, ghimbirul, au un aport important în menținerea stării de sănătate pentru fiecare dintre noi”, scrie pe pagina comunei Săcălăşeni. În postarea inițială, printre leacurile de curățat plămânii se regăsea și „inhalația cu alcool la temperaturi sub 60 de grade”, însă acesta a fost șters între timp.

În aceeaşi postare, localnicii sunt rugaţi să semnaleze cazurile de persoane care au nevoie de sprijin „din cauza vârstei, singurătății sau altor cauze”.

Un mesaj „de liniștire”

Contactat telefonic, Emilian Gheorghe Pop, primarul comunei Săcălăşeni, a declarat pentru Jurnalul că scopul postării și al îndemnului de a nu lua în seamă „știrile alarmante” este de „a liniști oamenii, a le da puțină încredere”: „Eu am trimis un mesaj de liniștire cetățenilor din comuna mea. Nu înțeleg ce treabă are Jurnalul Național și nu știu ce legătură au trusturile de presă de la (nivel - n.r.) național cu sfaturile date de un primar dintr-o comună la cetățenii lui, care-i normal să fie aproape de ei”.

Întrebat dacă, personal, crede în existența virusului SARS-CoV-2 și a bolii Covid-19, primarul a evitat să dea un răspuns clar: „Păi cine sunt eu să cred sau să nu cred? Cred și mă îndoiesc. E normal că este, dacă sunt specialiștii care spun că este. Pot eu să spun, ca mecanic, că nu?!”. Alesul săcălășenilor nu a vrut să ne spună nici dacă s-a vaccinat anti-Covid sau nu, motivând că aceasta „este o dată personală” și o păstrează doar pentru sine. „Sunt liber să fac ce doresc”, ne-a tăiat-o, scurt, edilul, care nici de gradul de vaccinare din localitate nu s-a arătat preocupat în vreun fel.

„Nici nu mă interesează”

„Dar locuitorii din comuna dumneavoastră? Știți câți s-au vaccinat?”, l-am întrebat pe edilul din Săcălășeni.

„Nici nu am statistica asta, nici nu mă interesează și nici nu consider ca fiind important. Important este ca omul să își găsească liniștea și încrederea, pentru că, în momentul când e sănătos la minte, e sănătos și la trup. Mintea și trupul fac un tot unitar. N-o spun eu, ca mecanic, am citit-o de la alții care au experiență și cunoștință în domeniul ăsta cât un sat de oameni”.

„Lucrurile rele”, de nerostit

Potrivit legislației în vigoare, măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 se iau în funcție de incidența infectărilor din fiecare localitate, însă nici rata de infectare cu SARS-CoV-2 nu pare de interes pentru primarul Emilian Pop, în „sezonul răcelilor”.

„Dar cazuri de Covid aveți în comună?”

„Am înțeles că sunt”

„De unde «ați înțeles» că sunt?”

„Ei, acuma, de unde am înțeles... Păi nu avem statistica, care ne-o trimite tătă zâua!?”, ne-a răspuns, supărat, edilul local. Nu prea știe cât este rata de infectare din localitatea pe care o păstorește, dar estimează că ar fi undeva „în jurul mediei pe județ”. „Azi, ieri nici nu m-am uitat, dar pe acolo eram”, conchide Emilian Pop.

Nici în postarea de pe pagina de Facebook a Primăriei Săcălășeni, și nici în dialogul pe care l-am purtat cu Emilian Pop, edilul „nu pomenește de lucruri rele”, precum: pandemie, Covid, coronavirus sau vaccinare.

„Nu-i treaba mea să pomenesc de lucruri rele. Un om înțelept vorbește numai de bine și lucrurile bune ne dau liniștea și pacea. Iar cei care vor să facă agitația... gândiți-vă la stupul de albine, care, dacă arunci câteva ore cu un măr în el, de la distanță, îl omori. Or, asta fac și cu cetățenii, că-s ai comunei, sau că sunt ai României, sau că sunt ai lumii. Datoria mea, ca și primar, este să-mi liniștesc oamenii, pentru că eu trăiesc cu ei și între ei”, a concluzionat Emilian Pop, primarul localității Săcălășeni.

Potrivit edilului maramureșean, un singur medic de familie, de 80 de ani, deservește trei localități, printre care și comuna Săcălășeni, care are circa 2.300 de locuitori.

Printre numeroasele informații pentru microbiștii comunei, despre campionatul local de fotbal, este rătăcit un singur anunț despre campania de vaccinare, de 10 ore, desfășurată la dispensarul din sat, pe 5 iulie.