Liceele sportive și cluburile, salvate de sindicate

Sportul românesc a avut mult de suferit, după 1990, din cauza finanțării insuficiente. Cluburile sportive școlare și liceele sportive au contribuit mult la crearea și menținerea unor talente care au adus și foarte multe rezultate excepționale, în ultimii 32 de ani, în ciuda tuturor problemelor din acest domeniu. Propunerea de trecere a cluburilor sportive în administrarea primăriilor, împreună cu palatele și cluburile copiilor, a declanșat revolta sindicaliștilor, atât din sport, cât și din educație. Aceștia au arătat că există precedentul periculos al taberelor școlare care au fost pierdute de Ministerul Educației în același fel, schimbându-li-se destinația. Același lucru s-ar putea întâmpla și cu cluburile și palatele copiilor, dacă se va aplica proiectul legislativ așa cum a fost propus de minister. Altă problemă ar fi fost pierderea statutului de cadru didactic al celor care predau în aceste cluburi.

Vor fi unități de învățământ

Sindicatele au găsit o soluție salvatoare. „Am fost la mai multe runde de negocieri la Ministerul Educației și am reușit să-i convingem că nu trebuie să se piardă aceste cluburi. În primul rând, am reușit să-i facem să accepte ca toate aceste cluburi și palate ale copiilor să aibă statut de unități de învățământ, iar același lucru se poate aplica și pentru cluburile sportive școlare. În al doilea rând, le-am explicat că un astfel de club are mai multe filiale, în mai multe localități, iar prin trecerea în administrarea unei primării, respectiva Unitate Administrativ-Teritorială nu va putea finanța și gestiona filialele din alte localități, neavând bază legală pentru așa ceva, iar din lipsa banilor, celelalte primării vor închide filialele. Astfel am ajuns la soluția de a trece aceste unități în administrarea Consiliilor Județene, dar cu statut de unități de învățământ și fără posibilitatea ca după zece ani să li se schimbe destinația. Se va păstra și statutul cadrelor didactice”, a explicat, pentru Jurnalul, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Colaborare între sindicaliști

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), a declarat, pentru Jurnalul, că și confederația pe care o conduce va face toate demersurile posibile pentru a salva cluburile și liceele sportive, alăturându-se sindicatelor din Educație. „Ar fi o mare greșeală să se desființeze cluburile sportive și liceele de profil, mai ales acum, când sportul românesc oricum este foarte slab susținut și subfinanțat. S-ar pierde enorm, fără aceste baze de formare a tinerelor talente”, spune Dumitru Costin.

BNS are în componență și sindicate ale sportivilor, iar aceștia au cerut sprijinul confederației, pentru a apăra baza de educație din acest domeniu, adică liceele de profil și cluburile școlare. Sindicaliștii vor cere și sprijinul colegilor din învățământul superior, deoarece slăbirea pregătirii viitorilor sportivi de performanță, a viitorilor antrenori și a viitoarelor cadre didactice în sistemul preuniversitar va afecta inclusiv pregătirea universitară din acest domeniu, iar consecințele ar putea fi foarte grave, pe termen lung, dacă nu se va ajunge la o formă a proiectului legislativ care să ajute dezvoltarea sportului, inclusiv cu licee de profil și cluburi școlare în toate județele țării.

Profesorii din cluburile școlare nu-și vor mai pierde statutul de cadru didactic, după negocierile sindicatelor. Ei se temeau că se renunță la cluburi și la palatele copiilor, fiind nevoie de bani pentru preluarea creșelor de către Ministerul Educației.