Trei greșeli frecvente la locul de muncă, conform unui profesionist HR cu 10 ani de experiență

Valerie Rodriguez, un director de resurse umane în vârstă de 31 de ani din New Jersey, lucrează în resurse umane de 10 ani, cu lideri de rang înalt, scrie Business Insider.

Aceasta menționează trei lucruri pe care nu le-ar face niciodată la locul de muncă.

1. Nu împărtășiți prea mult

Valerie Rodriguez spune că inclusiv pentru angajații la distanță există o legătură semnificativă cu colegii, dar este important să își aducă aminte că nu sunt, automat, prieteni. Excesul de împărtășire la locul de muncă face adesea mai mult rău decât bine, deoarece permite oamenilor să facă presupuneri sau să ia decizii în locul tău.

„De exemplu, fără să mă gândesc prea mult, i-am spus odată unui coleg despre problemele pe care le aveam cu mașina. Câteva luni mai târziu, a apărut o oportunitate de a mă muta într-un domeniu de activitate mai important, ceea ce îmi cerea să conduc în diferite locații. Când managerul a discutat cu mine, mi-a spus că a auzit despre problemele pe care le am cu mașina și era îngrijorat că aș putea rămâne blocată. Ca urmare, nu mi s-a oferit oportunitatea de angajare”.

2. Nu fiți umili

Specialistul nu vrea să spună că angajații ar trebui să fie încrezuți, să se creadă mai buni decât ceilalți. „Cred că poți fi amabil și empatic, dar, în același timp, nu poți lăsa oamenii să te calce în picioare și nu ar trebui să te pui pe ultimul loc. În rolul meu, am observat că persoanele de succes tind să fie foarte directe în legătură cu realizările lor și mai vocale, în timp ce persoanele super-umane tind să nu vorbească despre realizările lor. Prin urmare, este mai probabil pentru ei să nu fie promovați și să dispară în fundal. Eu însumi am crezut cândva că munca mea va vorbi de la sine, dar de atunci am învățat că, dacă nu te aperi singur, nimeni altcineva nu o va face”.

3. Nu stați prea mult la petreceri

Valerie Rodriguez spune că a jucat un rol în organizarea unor evenimente la care a trebuit să rămân până la sfârșit sau să apară doar când putea. „Prin urmare, am văzut mai multe aspecte negative în urma unei prezențe prea îndelungate la evenimentele companiei decât aspecte pozitive. Uneori, este vorba de alcool - oamenii încep să bea și se ajunge prea departe. Alteori, oamenii vor fi foarte sobri, dar vor lua decizii proaste pentru că sunt în preajma colegilor lor, dar într-un cadru diferit de cel de la birou. Când vin la birou a doua zi, apar zvonuri. Mie personal îmi place să merg pe partea sigură și, de obicei, nu rămân prin preajmă la petreceri mai mult de o oră sau două. Eu zic să treci pe acolo, să petreci ceva timp la petrecere, dar să stai mai mult de două ore nu întotdeauna servește unui scop bun”.

(sursa: Mediafax)