Peste 60.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (4.761); agent comercial (4.384); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.196); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.727); curier (2.603); manipulant mărfuri (2.435); ambalator manual (2.321); lucrător comercial (2.089); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.815); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport(1.193); muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.050).



Din cele 60.228 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.679 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; contabil; funcţionar administrativ; referent de specialitate financiar-contabilitate etc.), 13.344 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent comercial; vânzător; lucrător comercial; conducător auto transport rutier de mărfuri; tehnician mentenanţă electromecanică etc), 11.239 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; sudor; fierar betonist; confecţioner asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice etc.), restul de 32.966 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).



Potrivit sursei citate, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 139 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Austria - 77 locuri de muncă pentru şofer de autobuz/autocar, sudor TIG pentru construcţie ţevi, constructor ţevi conform ISO, supraveghetor conducte industriale, sudor TIG/MAG pentru construcţie şi reparaţii rezervoare, maşinist, montator instalaţii, mecanic întreţinere instalaţii, sudor autogen, montator ţevi de termoficare pentru construcţii, constructor panouri de control, tehnician electrician (instalator), supraveghetor construcţii şi reparaţii rezervoare, supraveghetor instalaţii electrice, supraveghetor instalaţii mecanice şi montator hidraulic (Ermeto).



De asemenea, mai sunt disponibile în Germania - 11 locuri de muncă pentru muncitor în producţie şi zidar, în Irlanda - 11 locuri de muncă pentru lucrător comercial şi îngrijitori copii, în Belgia - 11 locuri de muncă pentru tehnician industrial automatizări şi măcelar, în Polonia - 10 locuri de muncă pentru montator construcţii, în Olanda - 10 locuri de muncă pentru legumicultor, în Norvegia - 8 locuri de muncă pentru constructor nave, mecanic industrial, mecanic motoare şi sudor şi în Malta - un loc de muncă pentru proiectant de software.



Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă, atât în Spaţiul Economic European, cât şi la nivel naţional, pot consulta ofertele accesând pagina de Internet a ANOFM.