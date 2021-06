Loteria Română: Report de peste 5,85 milioane de euro la Joker

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 28,81 milioane lei (peste 5,85 milioane de euro), iar la Loto 6/49, aceeaşi categorie, este în joc o sumă de peste 2,43 milioane lei (peste 495.000 de euro), în cadrul extragerilor loto de duminică, 27 iunie, informează Loteria Română.



La categoria a II-a a jocului Joker reportul este în valoare de peste 419.400 de lei (aproximativ 85.200 de euro).



De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,77 milioane lei (peste 360.500 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 23.000 de lei.



La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 394.400 de lei (peste 80.100 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 140.800 de lei (aproximativ 28.600 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 132.000 de lei (peste 26.800 de euro).



Duminica, 27 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 iunie, Loteria Româna a acordat peste 23.600 de câştiguri în valoare totală de peste 1 milion de lei.



Loteria Româna organizează, în perioada 14-27 iunie 2021, campania promoţională "Te vaccinezi şi câştigi", în susţinerea programului naţional de vaccinare împotriva virusului COVID-19.



Pentru aceasta campanie, care se desfăşoară în toate agentiile loto, Loteria Romana pune in joc premii în bani în valoare totală de 100.000 de lei, după cum urmează: un premiu în valoare de 50.000 de lei şi 5 premii a câte 10.000 de lei fiecare.



Astfel, pentru fiecare bilet jucat la oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 în perioada 14-27 iunie 2021 jucătorii vor primi câte un talon gratuit de participare la tragerea la sorţi.



Talonul completat cu datele solicitate se va depune în perioada 14-27 iunie 2021 inclusiv în oricare din urnele special amenajate în cadrul agenţiilor loto.



Tragerea la sorţi va avea loc duminică, 4 iulie 2021 şi va fi difuzată în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii Romanii au Noroc.



Atribuirea premiilor va fi făcută pe baza prezentării actului de identitate şi a adeverinţei de vaccinare (pentru prima doza sau rapel, în copie) emisă de Ministerul Sănătăţii. Adeverinţa de vaccinare trebuie sa fie emisă până la data de 3 iulie 2021, inclusiv.