Loteria Română: Report-record de aproape 6 milioane de euro la Joker

Un report de peste 29,37 milioane lei (peste 5,97 milioane de euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto de duminică, informează un comunicat al Loteriei Române.



La categoria I de la Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 3,84 milioane lei (peste 781.800 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 2,23 milioane lei (peste 454.000 de euro).



La categoria a II-a de la Joker se înregistrează un report în valoare de peste 69.500 de lei (peste 14.000 de euro), în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 350.400 de lei (peste 71.200 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 517.600 de lei (peste 105.200 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report in valoare de peste 19.300 de lei.



La categoria I de la Super Noroc este în joc un report în valoare de peste 170.200 de lei (peste 34.600 de euro).



Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.700 de câştiguri, în valoare totală de peste 1 milion de lei.



La tragerea Loto 6/49 de joi s-a înregistrat un câştig în valoare de 81.390 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Timişoara şi a fost completat doar cu o variantă simplă