Loto 6/49 din 31 decembrie 2020. REZULTATE LOTO 31 decembrie 2020. Numere câştigătoare Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou

Rezultate Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou. Loteria Română a organizat Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou de joi 31 decembrie 2020, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 300.000 de lei

JOKER – 150.000 de lei

LOTO 5/40 – 100.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 3,25 milioane de euro

La Tragerile Speciale Loto de Craciun de joi, 24 decembrie, Loteria Romana a acordat 21.650 de castiguri in valoare totala de peste 2,54 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 417.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,54 milioane lei (peste 317.700 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,84 milioane lei (peste 3,25 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 642.600 de lei (aproximativ 132.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 165.200 lei (aproximativ 34.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 51.400 de lei.

Numerele câștigătoare joi, 31 decembrie, 2020

Loto 6/49 25 38 41 1 10 36

Loto 6/49 suplimentara 28 18 48 40 45 31

Noroc 4253314

Loto 5/40 24 10 25 4 7 3

Loto 5/40 suplimentara 19 36 30 4 28 26

Super noroc 317204

Joker 18 21 13 23 36/17

Joker suplimentara 19 45 10 11 42 /6

Noroc Plus 653820