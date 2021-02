LOTO: Report de 20,8 milioane de lei la Jocker. 2,48 milioane de lei la Noroc

La extragerile loto de astăzi este report la categoria I Joker de peste 20,8 milioane de lei și de 2,48 milioane de lei la Noroc, transmite Loteria Română.

La Loto 6/49, categoria I, reportul este de 2,26 milioane de lei, la categoria a II-a Joker, suma este de 51.700 de lei, iar la Noroc Plus, categoria I, se înregistrează un report de peste 1 milion de lei.



La Loto 5/40, categoria I, reportul este de 34.000 de lei, la categoria a II-a, de peste 52.200 de lei. La Super Noroc, categoria I, suma este de 20.000 de lei.



Duminică, 28 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 17.630 de câştiguri în valoare totală de circa 873.000 de lei.



La tragerea Joker de joi, 25 februarie, s-a câştigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 51.715,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Galaţi, cu 5 variante la Joker şi o varianta la Noroc Plus. Posesorul biletului norocos a obţinut şi patru câştiguri de categoria a IV-a, în total 54.849,82 lei.