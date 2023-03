Bode: Continuăm demersurile pentru finalizarea aderării României la spaţiul Schengen

Lucian Bode a participat, joi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne.

Pe agenda discuțiilor au figurat subiecte precum starea generală a spațiului Schengen, operaționalizarea Sistemului de Informații Schengen, implementarea interoperabilității, azilul și migrația, respectiv agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei din perspectiva securității interne.

„În contextul discuției despre funcționarea spaţiului Schengen, le-am solicitat partenerilor europeni finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen în cursul acestui an și am reconfirmat sprijinul nostru în privința consolidării securității UE. Salut poziția mai multor omologi care au cerut în intervențiile avute finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen în cursul acestui an. Totodată, în cadrul dezbaterilor avute le-am solicitat partenerilor europeni ca discuțiile privind extinderea spațiului Schengen să nu fie alterate de cele privind combaterea migrației ilegale. În acest sens, chiar dacă nu se află pe rutele de migrație înspre UE, am dat asigurări că România va rămâne implicată în eforturile regionale de reducere a fluxurilor de migrație înspre UE și în găsirea unor soluții care să sprijine statele membre afectate de migrația ilegală”, a scris Bode pe Facebook.

În ceea ce privește implementarea „interoperabilității”, Bode spune că a evidențiat resursele și eforturile importante care sunt alocate la nivel național pentru implementarea sistemelor europene de informații și am exprimat necesitatea ca operaționalizarea acestora să se realizeze în calendarul agreat.

„România alocă importante resurse naționale pentru implementarea sistemelor europene de informații, ca parte a eforturilor noastre de a contribui la securitatea spațiului Schengen. La nivel național, am pus în funcțiune un mecanism instituțional complex de monitorizare a gradului de implementare a sistemelor, ceea ce a făcut ca România să fie printre statele membre care nu au înregistrat întârzieri în implementare. Referitor la subiectul abordat în cadrul prânzului de lucru, am salutat lansarea unui dialog structurat cu autoritățile ucrainene privind securitatea internă și am exprimat susținerea României față de o posibilă misiune civilă a UE în Republica Moldova pentru consolidarea securității și rezilienței acesteia”, adaugă ministrul.

