Tanczos Barna, anunț de ultimă oră despre majorarea TVA și modificarea impozitul pe salarii în 2025

„Nu luăm în calcul la construcția bugetului majorarea TVA-ului. Nu modificăm impozitul pe salarii”, spune la Antena 3 CNN ministrul de Finanțe, Tanczos Barna.

Referitor la impozitul pe venit al firmelor, el afirmă că au fost făcute modificările asumate de guvern în ordonața de ajustări multi-sectoriale.

„Acolo, într-adevăr, a fost redus plafonl pentru microintreprenderi la 250.000 de euro. A fost majorat impozitul pe dividend de la 8%-10% și au fost eliminate al cele facilități temporare de care au beneficiat cel din construcții IT și agricultură. Nu ne propunem alte modificări pe impozitarea salarii lor”, încheie Tanczos Barna.

Tanczos Barna: Anul 2025 o să însemne o încadrare într-un deficit de 7 la sută

România a încheiat anul 2024 cu un deficit de 8,6%, iar anul 2025 o să însemne o încadrare într-un deficit de șapte la sută, spune, joi, ministrul de Finanțe, Tanczos Barna.

Tanczos Barna a declarat, joi seara, la Antrena 3 CNN, că 2024 „a fost un an dificil pentru România, din toate punctele de vedere. A fost un an electoral cu foarte multe alegeri, cu campanie electorală. A fost un an în care au fost recalculate pensiile, au fost majorate salariile în mai multe domenii și au fost susținute investiții cu sume fără precedent. Și cred că acesta este elementul cel mai important al bugetului pe 2024, chiar dacă anul a fost încheiat cu un deficit de 8,6. O să avem mâine, poimâine cifrele finale, probabil”.

Barna precizează că a fost foarte important faptul că în 2024 România a încheiat un un agreement cu Comisia Europeană pe șapte ani, în care și a propus să se încadreze într-un deficit de 3% țintit de toate statele membri ale Uniunii Europene în șapte ani.

„Deci să coborâm de la acest deficit de peste 8%, la 3% în șapte ani. Acest calendar creat cu Comisia, acești indicatori macroeconomici trebuie respectați. Trebuie să avem cuvântul dat respectat, astfel încât să fim credibili și în fața investitorilor care vin în România, investitorilor care cumpără eurobonduri emise de România, investitorilor care împrumută statul român ca să finanțeze acest deficit. Anul 2025 o să însemne o încadrare într-un deficit de 7 la sută. Și, într-adevăr, este o provocare ca în condițiile în care vrem să păstrăm sumele alocate pentru investiții, trebuie să plătim salariile la nivelul lunii noiembrie și pensiile la nivelul lunii noiembrie 2024. Trebuie să susținem sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, toate instituțiile publice să ne încadrem în acest deficit”, mai spune ministrul.

El menționează că 2025 trebuie să fie și anul în care să se înceapă se se creeze acel stat suplu care nu încasează impozite pentru „a deveni obez” și pentru a angaja și mai mult și a oferi aceleași servicii cu un număr de angajați mai mare, cu costuri mai mari. „Și să păstrăm nivelul servicilor, să le îmbunătățim prin digitalizare, prin oferirea acestor avantaje ale secolului XXI, dar, în același timp, să reușim să facem un stat mai suplu cu instituții care se focusează pe cetățean, pe antreprenor, pe cei care plătesc impozite și cred că este și primul an, anul 2024, când plătitorii de impozite au văzut că se face ceva cu raționalitate din banii lor.Se construiesc autostrați, s-au construit foarte multe sisteme de apă și canalizare la țară și în orașele mici. S-au construit rețele de gaze noi din Anghel Saligny, din programele celor mai mari care sunt finanțate din bugetul de stat. Deci este un an cu bune și cu rele iar obiectivul nostru pe anul 2025 este încă o dată o stabilitate, o cumpătare în administrarea banului public, un angajament față de toți cei care au avut salariile majorate și pensiile majorate, că cine ce a primit în noiembrie 2024 va primi în fiecare lună și în 2025 și vom păstra sumele pentru investiții”.

Întrebat cât va dura această înghețare a pensiilor și salariilor, Tanczos Barna a sus că „imediat atunci când vom avea resurse suficiente, vom recupăra aceste indexări amânate”.

„Anul 2025 trebuie să fie un an al solidarității și toți cei care sunt plătitori de taxe și impozite, cei care beneficiază de plata acestor taxe și impozite, toți cei care administrează banul public, să ne concentrăm pe o eficientizare a activității în instituțiile publice”, a mai spus ministrul de Finanțe.

(sursa: Mediafax)