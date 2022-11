Mama-eroină: O tânară de 29 de ani, are 9 copii şi este însărcinată cu al 10-lea

Amanda Sellers, în vârstă de 29 de ani, din Roanoke, Virginia, a povestit cum soțul ei, Chris, în vârstă de 33 de ani, nu a fost convins de visul ei de a avea o familie mare când au început să se întâlnească în ianuarie 2013. La trei luni de la începutul relației lor, Chris - care era deja tată a doi copii la acea vreme - a cerut-o în căsătorie pe Amanda, iar fericitul cuplu s-a căsătorit în luna iulie a aceluiași an.

Cei doi au început să încerce să aibă un copil aproape imediat și a apărut fiul lor cel mare, Liam, acum în vârstă de 8 ani, în februarie 2014, scrie Daily Mail.

Pe lângă faptul că i-a primit în casa lor pe cei doi băieți ai lui Chris, Amanda a avut două gemene, Mya și Mia, acum în vârstă de 7 ani, în mai 2015, și doi gemeni, Asher și Brycen, acum în vârstă de 5 ani, în ianuarie 2017. Ca parte a planurilor Amandei de a "avea cât mai mulți copii posibil", cuplul i-a avut apoi pe Eli, în vârstă de 3 ani, în noiembrie 2018, și pe Emma, acum în vârstă de 2 ani, în iulie 2020.

Acum așteaptă al 10-lea copil, care va fi născut în ianuarie 2023.

„Nu a fost un an în care să nu fiu însărcinată din 2013 până în 2020”, a declarat mănica: „2021 este singurul an în care nu am fost gravidă”.

Mai mult, părinții au decis să se ocupe singuri de educația copiilor lor, făcând școală acasă, și au fost nevoiți să cumpere o dubă cu 15 locuri pentru a-și transporta familia - inclusiv pe cei doi fii ai lui Chris.

Mama planifică fiecare masă pe care o vor lua pe parcursul lunii și apoi face cumpărături o singură dată, de 800 de dolari. Apoi mai cheltuie alți 300 de dolari pentru produse proaspete, cum ar fi lapte și iaurt, în fiecare săptămână.

Amanda a explicat: "Planific aproximativ 15 cine și apoi le dublez. Nu planific exact zilele în care luăm mesele, dar mă asigur că avem suficiente alimente. Avem un congelator mare la subsol și un frigider-congelator în bucătărie. Mi-ar plăcea încă un congelator dacă am avea loc”.

La scurt timp după ce Amanda a născut primul ei copil, în februarie 2014, fiii lui Chris, Logan, 12 ani, și Ryan, 11 ani, s-au mutat în casa lor cu trei dormitoare.

„Toți se înțeleg bine și sunt foarte sociabili. Încerc să îi învăț pe toți să fie independenți, astfel încât să ajute la treburile casnice și să fie capabili să își sorteze singuri micul dejun și prânzul. Cei mai mulți dintre ei știu cum să pună haine la spălat sau să facă un sandviș cu unt de arahide”, a spus ea.

De Crăciun, Amanda și Chris au stabilit un buget de cadouri de 450 de dolari, ceea ce înseamnă 50 de dolari pentru fiecare copil.

Cu toate acestea, cuplul spune că își dorește ca cei mici să prețuiască mai mult timpul petrecut împreună decât obiectele materiale.

"Sunt foarte mulțumită de familia noastră. 10 este un număr minunat. Credem că acesta ar putea fi ultimul nostru copil, dar suntem deschiși la mai mulți', spune femeia.

Chris a adăugat: "La început am fost reticent, acum nu aș schimba familia mare pentru nimic în lume”.

(sursa: Mediafax)