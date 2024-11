Muzicianul Marius Bațu a murit! Cântărețul urma să susțină astăzi un concert în Lugoj

Potrivit Newsar.ro, cântărețul ar fi suferit un infarct.

Acesta trebuia să cânte în sâmbătă seara la Lugoj, alături de Dinu Olărașu și Cristian Buică. S-a simțit rău pe tot parcursul zilei de vineri, dar a refuzat să meargă la spital.

A fost internat abia aseară, la Spitalul Județean din Timișoara, de unde a fost transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare de la Pădurea Verde. Din nefericire medicii nu au putut să-i salveze viața.

„Am fost cu el la Spitalul Județean, de unde l-au transferat azi-noapte la Pădurea Verde. Din păcate, doamna doctor de acolo m-a anunțat că s-a stins”, a declarat Vasile Gondoci, organizatorul concertului de la Lugoj care în această seară se va ține în memoria lui Marius Bațu.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Marius Bațu s-a remarcat in lumea muzicii romanesti in 1977, anul in care a infiintat, alaturi de Eugen Baboi, grupul Poesis.

In perioada 1982-1985, a activat in Cenaclului "Flacara", iar in 1994, dupa o perioada de 8 ani petrecuta in Germania, a revenit in tara si a reluat activitatea grupului Poesis. In 1996 se lanseaza albumul “Cantec soptit”.

A urmat apoi, o colaborare cu trupa Holograf, contribuind la albume precum: "69% Unpluged", "Supersonic", "Undeva departe" si "Holografica". Marius a sustinut partitura de chitara acustica si backing vocal.

In aceeasi perioada, a colaborat cu nume mari ale muzicii romanesti: Ducu Bertzi pentru albumele “Dor de duca", Sufletul meu" si Poveste de iarna", Mircea Vintila pentru albumul “Madama de pica", Ovidiu Lipan Tandarica pentru albumul “Renasterea", Dinu Olarasu pentru albumul “Vis-a-vis" si Stepan Project pentru albumul “Sensul vietii".

Marius Baţu nu a trădat niciodată folkul. L-a iubit sincer şi nici folkul nu l-a trădat!

Cântă, şoptit şi cald, de dragoste, de căutare, de frumos şi de mult bine, amintindu-ne “ce mândră, ce pură e lumea, ce rea, ce urâtă, ce veche”....

Marius Bațu (născut la 30 octombrie 1959, în Constanța) a fost un interpret român de muzică folk, recunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în peisajul muzical autohton. În 1977, alături de Eugen Baboi, a fondat grupul Poesis, marcând începutul unei cariere remarcabile.

Între 1982 și 1985, activitatea sa s-a concentrat în jurul "Cenaclului Flacăra", unde a câștigat aprecierea publicului. După o perioadă de opt ani petrecută în Germania, a revenit în România în 1994 și a reluat activitatea cu Poesis, lansând în 1996 albumul "Cântec Șoptit".

Marius Bațu a colaborat cu formația Holograf la spectacole și albume precum "69% Unplugged", "Supersonic", "Undeva departe" și "Holografica", contribuind cu partitura de chitară acustică și backing vocal. De asemenea, a colaborat cu artiști precum Ducu Bertzi, Mircea Vintilă, Ovidiu Lipan Țăndărică, Dinu Olărașu, Stepan Project și Compact.

În iunie 2001, a fost cooptat în grupul Pasărea Colibri, alături de care a lansat albumul "Încă 2000 de ani", remarcându-se prin melodii precum "Elegie", "2000 de ani" și "Cântec șoptit". După această perioadă, a participat la diverse spectacole alături de Ducu Bertzi, Florian Pittiș și alți artiști.

La sfârșitul anului 2007, după o pauză de peste un deceniu și la 30 de ani de la înființarea grupului, Marius Bațu și Eugen Baboi s-au reunit și au lansat albumul "Babilon".

Pe 23 noiembrie 2024, Marius Bațu a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală de neprețuit.