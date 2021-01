Mărturia unei doctorițe din Brașov: Apogeul suferinței l-am atins în momentul în care am pierdut în mod inexplicabil o colegă tânără, aparent sănătoasă, jovială, mamă și soție la rândul ei

FB Ro Vaccinare

A început cea de-a doua etapă de vaccinare pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru cele aflate în evidență cu boli cronice și angajații din domenii esențiale. Peste șase milioane de persoane ar putea să fie vaccinate în etapa a II-a. Din estimările autorităților, doar 50% dintre aceste persoane vor accepta să se vaccineze în perioada următoare.

Un medic alergolog a povestit experiența ei de la vaccinarea anti Covid. “Trebuie să îi protejăm pe cei dragi nouă, pe cei din jurul nostru și pe cei mai vulnerabili, care nu se pot vaccina sau care își pot pierde viața în urma infectării.” Alma Bălan, medic specialist alergologie-imunologie clinică în Spitalul Militar “Regina Maria” Brașov

Vă invităm să citiți mărturia unui medic care s-a vaccinat sub atenta supraveghere a colegilor săi bine pregătiți pentru orice situație (inclusiv pentru șoc anafilactic), știind că istoricul de alergie la medicamente nu constituie contraindicație de vaccinare.

“Bună ziua,

Sunt Alma Bălan, medic specialist alergologie-imunologie clinică în cadrul Spitalului Militar de Urgență “Regina Maria” Brașov, dar mai presus de toate, sunt mamă, fiică, soție… sunt om în cele dintâi. Prețuiesc viața mai presus de orice. Îmi place să văd oameni sănătoși și fericiți în jurul meu. Pandemia a așezat însă o cortină întunecată peste noi toți, peste viața noastră. Virusul SARS-CoV2 a trasat brutal bariere între noi, ne-a scos din ritmul cotidian, ne-a accelerat bătăile inimii sau le-a oprit.

Începutul pandemiei a însemnat pentru noi toți o mare undă de șoc. Panica ne-a cuprins pe toți fără excepție, chiar și pe cei care nu recunosc acest fapt. Inițial, frica aproape că m-a paralizat, ziua și noaptea erau totuna, informația era prea multă și parcă prea puțină. Apogeul suferinței l-am atins în momentul în care am pierdut în mod inexplicabil o colegă tânără, aparent sănătoasă, jovială, mamă și soție la rândul ei. A fost momentul în care am conștientizat că trebuie să redevenim raționali și să luptăm pentru viața noastră. Am început să ne informăm zilnic, să respectăm măsurile drastice de protecție, să formăm o echipă și mai puternică, de profesioniști care iau atitudine.

Vaccinul era un vis aproape de neatins sau foarte îndepărtat la un moment dat, având în vedere că ne luptam cu un inamic prea puțin cunoscut. Ca imunolog, știu că doar un vaccin ne poate readuce la normalitate. Și cu toate acestea, decizia de a mă vaccina a fost una dificilă pentru că am un istoric de șoc anafilactic repetat la medicamente. Înteleg foarte bine pacienții care au trait o astfel de experiență și le înțeleg teama de a se vaccina.

Decizia de vaccinare trebuie să fie una rațională, informată și să vizeze binele comun, nu doar pe cel personal. Consider că în situația actuală nu ne permitem să ne gandim doar la noi. Am încercat din plin sentimentul de singurătate și izolare, deci știm că singuri suntem nefericiți, neîmpliniți. Trebuie să punem în balanță riscurile și beneficiile, să cântărim ce ne amenință mai mult: această infecție cu evoluție imprevizibilă și fără un tratament curativ sau riscurile minime asociate vaccinării?

Acceptarea vaccinării are drept scop binele comun, mai presus de cel personal. Trebuie să îi protejăm pe cei dragi nouă, pe cei din jurul nostru și pe cei mai vulnerabili, care nu se pot vaccina sau care își pot pierde viața în urma infectării.

Vă sfătuiesc să vă informați din surse sigure (https://vaccinare-covid.gov.ro/), discutați cu medicul de familie și ignorați-i pe cei care împrăștie panică și dezinformare. Vaccinarea nu este obligatorie, este voluntară și are ca unic scop oprirea răspândirii virusului cu ajutorul unui vaccin sigur, care nu poate induce boala. Vaccinul conține doar informația care învață sistemul nostru imunitar să dezvolte rapid anticorpi atunci când intră în contact cu virusul, astfel încât virusul nu va mai avea timp să ne invadeze organismul.

M-am vaccinat în 31 decembrie 2020 sub atenta supraveghere a colegilor mei bine pregătiți pentru orice situație (inclusiv pentru șoc anafilactic), știind că istoricul de alergie la medicamente nu constituie contraindicație de vaccinare. Am început anul 2021 cu o ușoară oboseală și durere locală (care au durat doar 10-12 ore), dar cu sufletul plin de SPERANȚĂ.” doctor Alma Bălan, medic specialist alergologie si imunologie clinica, la Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov

Sursă: Direcția medicală a MApN

Valeriu Gheorghiţă a declarat, vineri seară, la Digi24, că până în 14 ianuarie erau vaccinate 167.000 de persoane din cadrul sistemului de sănătate, din 250.000, ceea ce reprezintă 67,5 %.