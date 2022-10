Mărturii zguduitoare despre “jocurile erotice” din sânul Bisericii Ortodoxe Române

”Am fost solicitat de către organele de cercetare penală pentru că în spațiul public au apărut niște informații.

Eu unul m-am infiltrat printre acești oameni, ca unul care a suferit în urma deciziilor luate de biserică, agresive în privința mea, și atunci m-am infiltrat printre ei să văd dacă e chiar așa cum spune lumea, că există o întreagă mafie a homosexualilor în rândul monahilor.

Am observat, din păcate, cu tot respectul, că da, se adeverește. Dar acestea le-am sesizat și le-am comunicat instituțiilor competente.

Am fost chemat la audieri în calitate de martor, cred. Iar legat de acele poze care au apărut în spațiul public, nu știu de unde au apărut și cine le-a dat, dar, într-o oarecare măsură, reprezintă realitatea”, a declarat fostul preot pentru Antena 3.

„Fotografii care înfățișau sau prezentau anumite persoane în ipostaze sexuale. Persoane publice și persoane private”

”Eu sunt unul care a fost prezent la tot felul de acte, manifestări și întâlniri care se desfășurau în grupuri organizate, în scopuri sexuale. Dar din ce am sesizat și din ce am văzut eu acolo, nu existau minori, pentru că erau niște reguli foarte stricte. În diferite locații se desfășurau activități sexuale, pentru persoane adulte. Doar între bărbați, fără femei. Deputați, oameni de toate categoriile sociale. Chiar și un elev, dar care a confirmat că are 19 ani, jurnaliști, preoți, teologi. Din motive de discreție nu aș dori să fac publice numele lor, decât cele care au apărut în spațiul public.

Am participat în mod direct la unele jocuri din acestea erotice și atunci m-am strecurat și eu pe acest grup de WhatsApp. Pe acest grup, timp de o săptămână, s-au trimis peste 1.000 de poze. Fotografii care înfățișau sau prezentau anumite persoane în ipostaze sexuale. Persoane publice și persoane private. Printre care și acest deputat”, a mai spus Cristi Călin.

Reacția Arhiepiscopiei Tomisului

Arhiepiscopia Tomisului solicită dovezi care să demonstreze implicarea IPS Teodosie în scandalul iscat în jurul deputatului ex-PSD Aurel Bălășoiu.

"Referitor la acuzele aduse IPS Teodosie de către Cristi Călin, numit în presă “călugărul-amant”, facem următoarele precizări: IPS Teodosie nu are legătură cu cazul deputatului Aurel Bălășoiu, pe care l-a văzut doar la slujbele oficiate pentru un bolnav, apropiat al deputatului. Dacă cineva acuză pe IPS Teodosie, trebuie să prezinte și dovezi, altfel acuzele devin calomnii. Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le lansează cu referire la IPS Teodosie, câtă vreme, după cum însuși declară în interviu, acționează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două Facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, comerț neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, actualmente făcând parte dintr-o biserică-pirat, nicidecum din BOR, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat, anul trecut, colectând ilegal bani în numele Bisericii", transmite Arhiepiscopia Tomisului prin vocea purtătorului de cuvânt, Eugen Tănăsescu.

Reacția Arhiepiscopia Tulcii

Arhiepiscopia Tulcii consideră că acuzațiile care se referă la PS Visarion Bălțat, episcop de Tulcea, sunt nefondate și halucinante.

„Episcopia Tulcii luând act cu mâhnire și stupoare de materialele denigratoare apărute în data de 3 octombrie 2022, în mass-media, la adresa Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, face următoarele precizări: Aceste acuze nefondate și halucinante lansate în presă de către Cristi Călin, o persoană care acționează pe fondul frustrărilor aduse de excluderea din monahism și a exmatriculării de la două Facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, scandaluri sexuale, port ilegal de uniformă clericală, etc aduc un prejudiciu atât imaginii Bisericii Ortodoxe în ansamblu, cât și clerului și credincioșilor tulceni, dar, mai ales, ierarhului eparhiot. Îndemnăm clerul și pe credincioșii tulceni la discernământ duhovnicesc, și mai ales la rugăciune stăruitoare pentru ca Adevărul să iasă la lumină, pentru ca să fie instaurată cât mai curând pacea sufletească și încrederea dintotdeauna în valorile spirituale și morale ale credinței creștine”, transmite Arhiepiscopia Tulcii.

Fostul deputat PSD de Argeș, Aurel Bălășoiu, a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu Cristi Călin, numit de presă „călugărul-amant”. Parlamentarul are 62 de ani, este căsătorit, are doi copii și este și bunic. El a fost exclus din partid în urma scandalului. Cei doi s-au cunoscut la Constanța în timp ce călugărul vindea obiecte bisericești. Aceștia au devenit apropiați dar ex-parlamentarul mai este acuzat că a avut relații sexuale și cu un alt tânăr călugăr, supranumit "Cristi".