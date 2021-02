Mașină și căruță confiscate, plus amenzi de 60.000 de lei, pentru gunoi aruncat în oraș

Polițiștii locali din Brăila au confiscat o mașină și o căruță din care s-au aruncat gunoaie pe domeniul public. În plus proprietarii au fost amendați cu 30.000 de lei fiecare. Măsura a fost luată la solicitarea Primăriei Brăila care vrea să-i împiedice pe localnici să arunce gunoiul la întâmplare.

Reprezentanții Primăriei Brăila spun că s-au săturat să adune gunoiul aruncat pe domeniul public. Timp și bani risipiți, susține primarul Marian Dragomir, care anunță că au fost confiscate primele vehicule din care s-a aruncat gunoi.

„Ne ținem de cuvânt, în urmă cu două zile am dat prima amendă de 30.000 de lei, adică 6.200 de euro, și am confiscat o căruță din care se arunca gunoi. Azi am dat încă o amendă de 30.000 de lei, dar am confiscat o mașină. Și nu ne oprim, doar așa terminăm cu gunoaiele”, a explicat, pentru MEDIAFAX, primarul Marian Dragomir.

În filmare se vede că persoanele care aruncă gunoi sunt violente și apoi trec la rugăminți. Primarul Brăilei, însă, anunță că autoritățile nu vor ceda: „Gata, AJUNGE!!! Dacă vrem un oraș curat trebuie să luăm atitudine!!!”, este mesajul lui Dragomir.

Edilul șef mai spune că persoanele prinse în timp ce aruncau gunoi nu sunt la prima abatere și dă asigurări că amenzile vor fi plătite.

„Dacă cumva….. credeți că acești indivizi au aruncat acum prima dată gunoiul pe câmp, nu este asa ..… pe 05.02.2021 au mai fost prinși și amendați cu 1.000 de lei fiecare. Acum vor avea ce povesti la cei ca ei. Dacă cumva credeți că nu vor plăti amenzile … nu este așa. Vor fi executați silit (dacă au bunuri în proprietate sau venituri) sau dați în judecată (dacă nu au bunuri în proprietate sau venituri) pentru ca amenzile să se transforme în ore de muncă în folosul comunității ….. nu mai scapă niciodată”, a precizat primarul Marian Dragomir.

Primăria Brăila a anunțat că, începând de miercuri, confiscă toate mașinile și căruțele care aruncă gunoi pe domeniul public. Vehiculele confiscate sunt vândute sau distruse. Acțiunea se desfășoară cu agenții Poliției Locale, dar domeniul public este monitorizat și cu ajutorul camerelor de supraveghere. În oraș funcționează 360 de camere, iar anul acesta vor mai fi montate încă 200 de unități.

(sursa: Mediafax)