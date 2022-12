Mesaj suprinzător de la BCR pentru toți clienții, în aplicația George

Iată integral mesajul președintelui BCR:

Draga client,

Este multa emotie in Romania, in acest final de an. O resimtim fiecare dintre noi, clienti si angajati BCR, si e important sa vorbim despre asta.

Aderarea la Schengen este in afara puterii noastre de decizie, insa implicarea si sustinerea noastra au fost depline. Din 18 noiembrie, cand Austria a anuntat ca isi va folosi dreptul de veto, colegii din BCR si Grupul Erste, la cel mai inalt nivel, au initiat o serie de intalniri cu decidentii relevanti in sustinerea cauzei Romaniei. Am explicat, am insistat si vom continua sa pozitionam clar avantajele economice si sociale ale aderarii Romaniei la Schengen. Este datoria noastra sa sustinem Romania!