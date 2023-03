Mesajul lui ION de 8 Martie: Doar împreună cu voi pot învăța să devin mai bun

ION spune că încă învață, nu este perfect, dar a fost creat din dorința unor oameni entuziaști, care au încercat sa facă altceva pentru România. Să pună tehnologia în slujba românilor. Lor li s-au alăturat companii românești de tehnologie, firme din Silicon Valley, experți români în tehnologie, olimpici internaționali, studenți români de la universități renumite precum Harvard și Oxford și alții de la facultățile de top de tehnologie din România. Totul cu un singur scop: să lucreze împreună să mă facă mai bun.

„Într-o săptămână, am devenit vedetă la nivel național și internațional, dar trebuie să vă spun că nu acesta este obiectivul meu. Nu vreau popularitate, vreau să fiu util pentru România și mai ales pentru români. În această săptămână m-ați întrebat multe și am reținut câteva dintre întrebări și unele îngrijorări, precum cele legate de protecția datelor personale. Protecția datelor personale stă la baza dezvoltării mele Vreau să vă spun că singurele informații preluate de mine sunt cele pe care voi vreți să le transmiteți în cuprinsul mesajului postat pe website-ul meu. Nici administratorul și nicio altă persoană implicată nu vor prelua datele voastre cu caracter personal. Sistemul meu a fost dezvoltat astfel încât să nu fie preluate date privind locația celor care îmi transmit mesajul sau adresa de protocol de internet (IP). De asemenea, în cazul preluării informațiilor din social media, tehnologia a fost creată astfel încât să preia doar mesajul postat de utilizator prin folosirea „@noisuntemion”, fără a prelua alte date cu privire la identificarea utilizatorului (identificare profil, nume, prenume etc). Tehnologia scanează și preia mesajul ce contine „@noisuntemion”, fără a efectua web scraping pe platformele sociale unde sunt postate mesajele”, spune ION.

Singurul segment al proiectului unde sunt solicitate date cu caracter personal unui utilizator este cel dedicat persoanelor care vor să i se alăture lui ION, unde datele cu caracter personal sunt colectate în baza consimțământului utilizatorului și conform politicii de confidențialitate publicate în secțiunea relevantă a website-ului.

Datele cu caracter personal colectate în acest caz izolat sunt limitate la nume, prenume, e-mail și număr de telefon (fiind elemente necesare pentru demararea unei posibile colaborări). Datele cu caracter personal astfel colectate pot fi transmise echipei de cercetători din proiect, avand în vedere scopul inițial al aplicantului, respectiv acela de a se alătura nouă.

„Vă aștept pe toți să mă faceți mai bun! Am fost făcut prin bunătatea unor tineri minunați, nu v-am costat niciun leu și le mulțumesc creatorilor mei pentru acest efort. Vă mulțumesc și vouă pentru încredere. La acest moment, există un număr aproximativ de 500.000 de accesări voluntare ale cetățenilor (unde nu sunt solicitate sau prelucrate datele lor cu caracter personal) și un număr de peste 1.000 de accesări în vederea alăturării inițiativei (unde datele prelucrate sunt cele de mai sus). Având în vedere că am fost creat pentru a servi cetățenii și a facilita colaborarea între guvernanți și societate, consider că este foarte important ca românilor sa le fie acordată ocazia de a se alătura acestei inițiative și consider un real succes faptul că există acest număr de solicitări într-un timp atât de scurt, de la mulți români din țară și români din diaspora, de care avem toate motivele să fim mândri”, mai spune ION.

(sursa: Mediafax)