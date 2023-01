Mesajul lui Andrew Tate către una dintre victimele sale: Îmi place sa te violez

„Îmi place să te violez", spunea Andrew Tate într-unul dintre mesajele obținute de Vice. „Monștrii sunt monștri. Când sunt sub controlul meu, fac tot ce-mi place."

În anul 2015, Andrew Tate a fost arestat în Londra, după ce a fost acuzat de viol şi abuz fizic de victimele sale. În prezent, una dintre acestea le-a oferit poliţiştilor zeci de mesaje trimise de milionarul britanic, printre care şi o înregistrare în care Tate ar fi recunoscut că a violat-o, spunând: "Sunt o persoană rea? Cu cât îţi plăcea ţie mai puţin, cu atât îmi plăcea mie mai mult", scrie vice

In 2015, controversial “alpha male” influencer Andrew Tate was arrested over another allegation of rape in the UK, following a complaint from a woman who supplied police with messages sent by Tate in which he wrote “I love raping you.”