Sprijin UE pentru meșteșugarii din  România

„Proiectul-pilot pentru finanțarea și promovarea produselor meșteșugărești" a fost inițiat de Maria Grapini, europarlamentar PUSL, și a fost votat deja în Comisia Piață internă și Protecția Consumatorilor, comisie în care Grapini ocupă funcția de vicepreședinte.

Cu ce argumente au fost convinși eurodeputații din Comisia de specialitate să voteze proiectul-pilot pentru meseriașii din România? Oportunități de afaceri pentru tineri și păstrarea valorilor tradiționale, explică Maria Grapini: „Toate grupurile politice mi-au susținut proiectul! 980.000 EURO este bugetul pentru acest proiect. Se dovedește că, dacă aduci argumente pentru propunerile făcute, obții susținerea eurodeputatilor, indiferent de culoarea politică. Promovarea produselor meșteșugărești contribuie nu doar la conservarea valorilor europene, ci și la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea societăților și atragerea de investiții. Proiectul-pilot va oferi stimulente meșteșugarilor pentru a-i încuraja să ducă mai departe tradiția și să continue să fabrice produse cu indicație geografică protejată. În plus, va determina și tinerii meșteșugari să se lanseze și să înceapă să creeze produse tradiționale și va crea noi oportunități de colaborare cu alți meșteșugari din alte regiuni ale UE. Este important ca acei meșteșugari care încă mai produc obiecte cu specific tradițional din zone geografice protejate să fie încurajați și susținuți. Produsele tradiționale din UE se pierd de la an la an, întrucât ajung pe piața internă tot mai multe produse din țări terțe. Produsele meșteșugărești sunt un simbol al valorilor europene, însă în același timp, ele pot aduce beneficii economiei rurale sau regionale iar acest proiect-pilot poate duce la creșterea coeziunii sociale și la dezvoltarea zonelor mai sărace din UE”, a spus Maria Grapini.

Sprijinirea meșteșugarilor pentru a-și achiziționa materialele necesare și pentru procesul de creare a produselor tradiționale meșteșugărești va contribui și la atragerea de turiști în zonele respective, ceea ce duce la creștere economică

Maria Grapini, europarlamentar PUSL