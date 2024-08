Mierlele din zonele urbane au început să imite sunetele scoase de trotinetele Bolt

Mierlele sunt printre cele mai abile păsări cântătoare din natură, fiind renumite pentru capacitatea lor de a imita diferite semnale sonore, precum sirenele poliției, sunetele de marșarier ale camioanelor și, mai nou, alarmele trotinetelor Bolt.

„Faptul că mierlele pot imita sunete artificiale arată cât de ușor se adaptează păsările care trăiesc alături de noi. Puii de mierlă neagră învață cântecele noi extrem de repede, astfel încât, dacă cuibul se află în apropierea unei zone populare de parcare pentru trotinete, sunetul acestora va rămâne în memoria puiului. Odată ce pasărea încorporează sunetul în cântecul ei și îl folosește în mod regulat, puii acesteia îl vor învăța și ei. Peste câteva generații, noua melodie din cântecul mierlei se poate răspândi în tot orașul. Când vine vorba de mierle, un repertoriu vast reprezintă un avantaj, deoarece masculii cu cântece mai variate au șanse mai mari de a se împerechea cu o femelă”, spune Marko Mägi, ecolog aviar la Universitatea din Tartu.

În prezent, Bolt operează o flotă de 230.000 de scutere în peste 250 de orașe din 25 de țări. În România, trotinetele Bolt sunt prezente în 13 orașe la nivel național.

„Știm deja că trotinetele electrice contribuie la creșterea numărului de kilometri cu emisii zero parcurși în orașe, că reprezintă o opțiune de transport convenabilă pentru călătoriile urbane mai scurte și contribuie la stimularea utilizării transportului public. Cu toate acestea, am fost surprinși și încântați să aflăm că trotinetele noastre aduc, de asemenea, o nouă varietate în cântecele mierlei. Până acum, am primit rapoarte în acest sens din Germania și Estonia, dar suntem nerăbdători să aflăm despre alte locuri în care mierlele imită trotinetele noastre”, a spus Eva Maria Ots, Head of Rentals Marketing la Bolt.

Alarma de eroare a trotinetei este o caracteristică de siguranță concepută pentru a preveni vandalismul. Aceasta se declanșează atunci când o trotinetă blocată este mișcată și se oprește odată ce nu mai este în mișcare. În plus față de semnalul de eroare, toate trotinetele Bolt sunt echipate cu poziționare GPS și tehnologie ParkAssist+ pentru a determina dacă o trotinetă este parcată în poziție verticală, într-un loc de parcare desemnat și respectând regulile și reglementările locale. Clienții sunt îndemnați să parcheze din nou o trotinetă dacă aceasta nu este parcată corect.

(sursa: Mediafax)