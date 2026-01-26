Mihai Savin este noul preşedinte al Autorităţii Vamale Române

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.



Printr-o altă decizie a premierului, Alexandru Bogdan Bălan a fost eliberat din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române, transmite AGERPRES.

Cine este Mihai Savin

"Cu o experiență consolidată de peste 15 ani în conducerea organizațiilor din sectoare strategice – utilități publice, energie, transport și sănătate , am coordonat procese complexe de transformare instituțională și optimizare operațională, cu impact direct asupra sustenabilității financiare și a calității serviciilor publice. În poziții executive sau de guvernanță corporativă, am gestionat echipe extinse (peste 2000 de angajați) și bugete de ordinul sutelor de milioane de euro, conducând reforme organizaționale fundamentate pe principii Lean Six Sigma, digitalizare, controlstrategic al performanței și guvernanță transparentă. Recunoscut internațional pentru excelență în transformarea afacerii (Business Transformation World Summit, Orlando – 2019), m-am dedicat creării unui model de management public centrat pe eficiență, integritate și adaptabilitate strategică. Abordarea mea se bazează pe gândire sistemică, înțelegerea dinamicii instituționale și capacitatea de a construi punți funcționale între mediul decizional, operațional și politicile publice", spune despre el Mihai Savin.

Mihai Savin a fost director adjunct al companiei Apa Nova, apoi director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).