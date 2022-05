Ministrul Mediului, despre ambițiile climatice europene: Nu toți plecăm de la același punct zero

Ministrul Tánczos Barna a vorbit cu președintele Parlamentului European despre provocările pachetului Fit for 55 și ambițiile climatice, în contextul noii strategii forestiere europene, precum și a țintelor de reducere a utilizării combustibililor fosili, în special în ceea ce privește dependența de gazul rusesc.

„În discuția cu doamna președinte Metsola am subliniat necesitatea identificării unui echilibru între țintele ambițioase și nivelul de suportabilitate a statelor membre. Am fost ambii de acord că nu toți plecăm de la același punct zero. De asemenea, am reiterat importanța rolului Parlamentului European în stabilirea noilor ținte, viziuni și ambiții la nivel comunitar, în privința protecției mediului și a luptei împotriva schimbărilor climatice”, a precizat ministrul Mediului.

Acesta s-a întâlnit miercuri și cu președintele Comisiei pentru Agricultură (AGRI) din PE, europarlamentarul Norbert Lins. Tema discuției a vizat viitoarea rezoluție a PE cu privire la managementul carnivorelor mari la nivel european.

„Pe masa Comisiei AGRI se află un raport cu privire la această problematică. Inițial era vorba despre gestionarea conflictelor om-lup, însă datorită eforturilor europarlamentarilor Loránt Vincze și Daniel Buda, acum raportul vizează și ursul brun. I-am transmis domnului Lins că România așteaptă cu interes această rezoluție, care să trateze atât statutul de conservare favorabilă a speciilor, cât și aspecte legate de acceptanța socială în ceea ce privește viețile umane pierdute și pagubelor provocate. Am agreat că fiecare stat membru are o situație diferită și că este important ca particularitățile să fie gestionate independent, în baza planurilor de acțiune la nivel național”, a declarat Tánczos Barna.

O altă temă abordată a fost noua strategie forestieră europeană, o altă temă aflată pe masa Comisiei și care a parcurs deja discuții pregătitoare.

(sursa: Mediafax)