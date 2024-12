Vești excelente pentru 2,6 milioane de români! Începe încărcarea cardurilor pentru alimente cu 250 de lei

„Vești bune pentru 2,6 milioane de români! În luna decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, va încărca, începând cu 12 decembrie, cardurile pentru alimente cu 250 de lei, pentru a sprijini categoriile vulnerabile!”, a transmis, marți, pe Facebook, MIPE.

Beneficiază de acest ajutor persoanele cu dizabilități cu venituri sub 2.210 lei, familiile cu cel puțin 2 copii și venituri de sub 675 lei pe membru, familiile monoparentale cu venituri sub 675 lei pe membru, familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor de incluziune, pensionarii cu venituri sub 2.210 lei și persoanele fără adăpost.

„Ne asigurăm că sprijinul ajunge la timp pentru cei care au cea mai mare nevoie. Acești 250 de lei reprezintă un ajutor concret pentru categoriile vulnerabile, în perioada sărbătorilor”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

