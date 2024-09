Mircea Badea și nota de Bacalaureat: „Am făcut contestație. Şi a venit contestația. Am luat 6. Dacă luam mai puțin de șase nu luam BAC-ul”

În opinia lui Badea, societatea ar trebui să își concentreze atenția pe ceea ce fac politicienii astăzi, nu pe notele lor la Bacalaureat. „Nu mă interesează ce notă a luat la BAC Ciolacu sau Simion. A fost demult. Eu am luat 8,99, dar asta nu are nicio relevanță acum,” a afirmat Badea, subliniind că în prezent contează doar acțiunile și declarațiile publice ale candidaților.

„Deci eu am luat la BAC 8,99, d-aia n-ai cum să uiți. Pentru că am luat 10 la matematică, aproape 10 la română scris, 10 la română oral, 10 la sport, că am dat și la sport, vă dați seama. Şi la filozofie am dat BAC-ul, că dădeam la multe materii. Am vrut la filozofie, vă dați seama. Citeam mult și de aia eram și preocupat și de asta. Și am luat 7 în scris (n.r la filozofie) Şi eu am zis: cum să iau 7 și am făcut contestație. Şi a venit contestația. Am luat 6. Dacă luam mai puțin de șase nu luam BAC-ul. Şi media aritmetica: 8,99. Bun. E important cât am luat la BAC? Absolut deloc", a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN.