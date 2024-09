Ce notă a luat Marcel Ciolacu la Bacalaureat?

Într-o emisiune la România TV, prim-ministrul a povestit că, în liceu, a rămas corijent pe toamnă la Economie politică.



"Am fost întrebat ce notă am luat. Nu am ştiut. Acum 38 de ani. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit ce notă am luat la Bac. (...) Am dat Bacalaureatul, am 7,03", a precizat Marcel Ciolacu.



El a spus că "l-a tras în jos" nota de la Fizică.



"Am dat şi treaptă, am luat treapta din prima. O singură dată am rămas corijent pe toamnă, era ceva cu Economie politică. M-a întrebat ce este Partidul Comunist Român. Ştiţi? Centrul vital al naţiunii noastre. (...) Am muncit de m-a luat strechea, de la 19 ani. Nu m-am cărat, o singură dată când am plecat la facultate cu soţia mi s-a dat tradiţionala oală cu sarmale să o car. Mergeam cu trenul. Tot drumul de la Buzău la Bucureşti au mirosit sarmalele alea de te lua de cap. Eu din acel moment nu am mai luat mâncare de la mama. (...) Am luat 9 la licenţă şi la master 8,66", a povestit premierul.

Sursa: AGERPRES