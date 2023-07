Prof. Univ.Dr. Mircea Beuran, dezvăluiri după achitarea definitivă: "Am pacienți care mă așteptau prin parcări să le văd dosarele, iar după achitare plângeau de bucurie"

Medicul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul în care era acuzat de DNA că ar fi primit mită 10.000 de euro de la un medic pentru a-i asigura un post de asistent universitar.

Întrebat cine plătește pentru toți acești ani și pentru daunele de imagine create, medicul Mircea Beuran a spus:

"Am început cu o vacanță, ne odihnim un pic după oboseala celor trei ani și judecăm și vom avea un răspuns.M-am liniștit după decizia luată.

Nu am o explicație pentru cele întâmplate. Nu am condiționat, nu am cerut, nu am primit.

Din momentul în care m-am simțit nevinovat în sinea mea, am lăsat să scormonească și până la urmă, decizia este cea de ieri.

Despre procuror, numai de bine! Îi doresc să fie sănătos! Am respectat dialogul cu procurorii, le-am spus tot ce am știut."

Credeți că cineva a încercat în mod deliberat să elimine vârfurile medicinei românești?

"Urmărind istoricește, mă gândesc că doctorii care sunt în România, sunt doctori formați aici și este o obligație morală, în momentul în care înveți aici, să întorci obligația poporului tău", a declarat Mircea Beuran.

Întrebat de Răzvan Dumitrescu, în cazul în care viața îl va duce în situația de a-l opera pe procurorul de caz, ce ar face: "Nu îl operez , îi salvez viața! Eu am alt jurământ. Jurământul meu nu l-am încălcat niciodată. Sunt meserii fără jurământ. Eu îmi voi face datoria oricând, și pentru cel din șanț, și pentru vârful ierarhiei societății", a mai declarat Mircea Beuran la Antena 3 CNN.

"Am trecut prin mai multe etape. A fost o etapă când m-am ținut departe de spital. Am avut pacienți care nu au vrut să meargă în altă parte și care m-au așteptat să mă întorc. Am pacienți care mă așteptau prin parcări să le văd dosarele, iar după achitare plângeau de bucurie. Cele mai puține felicitări le-am primit de la colegii mei. Nu știu de ce. Poate că undeva, fiecare are acum un nod pe care îl înghite mai greu."

"Lumea medicală se izolează. Nu mai vrea decât orele de muncă pe care le are. Astăzi, toată lumea se gândește că nu are decât 7 ore de muncă și restul rămâne pe gardă. Iar garda rămâne foarte grea, pentru că duce un spital întreg în spate. Cine nu a îngrijit niciodată un bolnav nu poate să înțeleagă niciodată cât zbucium este în sufletul unui doctor. Munca în medicină ar trebui să fie plătită după performanță. Dacă performanța se va plăti, lucrurile se vor așeza într-o altă ierarhie"

Mircea Beuran